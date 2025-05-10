السبت 10 مايو 2025
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محافظ الغربية يعلن انطلاق الموجة 26 لإزالة التعديات

محافظ الغربية يعلن
محافظ الغربية يعلن انطلاق الموجة 26 لإزالة التعديات

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، انطلاق أعمال الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية صباح اليوم السبت الموافق 10 مايو 2025، مؤكدًا أن المحافظة بدأت بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة، ضمن ثلاث مراحل متتالية تمتد حتى 25 يوليو المقبل.

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جاء ذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية وتوجيهات الدولة باستعادة هيبة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي.

وأكد محافظ الغربية أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة، ويتابع شخصيًا سير الحملات لحظة بلحظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيرًا إلى أن هذا النظام المتكامل يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات على الأرض، ويُتيح متابعة دقيقة للقرى والمدن لحظة تنفيذ الإزالات.

وشدد “الجندي” على أن محافظة الغربية لن تتهاون مع أي مخالفات، وأنه أصدر توجيهات مشددة لكافة رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالتعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات، مؤكدًا أن الدولة ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الرقعة الزراعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين دون استثناء، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تهاونه.

كما أكد محافظ الغربية أهمية التنسيق الكامل بين جهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لضمان تنفيذ الإزالات المستهدفة ضمن الجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ حملات شاملة تشمل جميع صور التعدي، بما يعيد الانضباط ويحقق مبدأ سيادة القانون.

وفي السياق ذاته، كانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قد أعلنت بدء تنفيذ أعمال الموجة الـ26، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع لجنة استرداد أراضي الدولة، وتوجيهاتها لجميع المحافظات بتضافر الجهود ومتابعة التنفيذ الميداني، وإزالة كافة التعديات والمتغيرات غير القانونية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين والمتقاعسين.

وتُنفذ الموجة الـ26 على ثلاث مراحل متتابعة وفقًا للتالي: المرحلة الأولى: من 10 مايو إلى 30 مايو 2025، المرحلة الثانية: من 7 يونيو إلى 27 يونيو 2025، المرحلة الثالثة: من 5 يوليو إلى 25 يوليو 2025.

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