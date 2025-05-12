كلاسيكو الأرض، تفاصيل محادثات غرفة الفار بشأن لقطة تشواميني الجدلية

الكلاسيكو، نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم التسجيل الصوتي للمحادثة التي جرت بين حكم كلاسيكو الأرض أمس بين برشلونة وريال مدريد، أليخاندرو هيرنانديز، وحكام تقنية الڤار، بشأن لمسة اليد الجدلية ضد أوريلين تشواميني لاعب الميرنجي.

وفاز فريق برشلونة، على نظيره ريال مدريد بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مونتجويك" معقل برشلونة، في قمة مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني “الليجا”.

لقطة تشواميني الجدلية في الكلاسيكو

وفي الدقيقة 79 عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم برشلونة 4-3، سدد فيران توريس لاعب بلوجرانا الكرة من داخل منطقة جزاء الريال فاصطدمت بذراع تشواميني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في البداية، لم يحتسب هيرنانديز أي شيء واعتبر أن اليد كانت في وضع طبيعي، رغم احتجاجات لاعبي برشلونة".



وبعد ذلك دار الحوار التالي بين هيرنانديز ومارتينيز مونويرا الحكم المسؤول عن تقنية الفيديو:

مارتينيز مونويرا: "أنصحك بمراجعة اللقطة ميدانيًا لاحتمال وجود ركلة جزاء بسبب لمسة يد".

دييجو باربيرو (الحكم المساعد في الڤار): "قيم الجانب التأديبي أيضًا أليكس".

مارتينيز مونويرا: "حسنًا أليكس، هذه الصورة، حسنًا؟ إنها تسديدة على المرمى، ولا نملك الكثير من الزوايا (الحاسمة). أوقفها، كارلوس (المخرج)، عند اللحظة المناسبة".

هيرنانديز: "المسافة بين الذراع والجسم. أوقفها هنا، أعطني (زاوية) من الخلف من فضلك، من الخلف لكن من الأعلى، أعطني ما لديك".

مونويرا: "دعنا نرى ماذا لدينا، لأن الصورة لم تكن واضحة لأن المرمى في المنتصف ".

هيرنانديز: "لقطة من زاوية واسعة، من فضلك. هذه ممتازة".

مونويرا: "أوقفها عند نقطة التلامس. امنحني لقطة منخفضة يا كارلوس، لقطة واحدة فقط".

هيرنانديز: "أعتقد أن كورتوا خلفه. أضف إطارًا آخر، هناك حدث التلامس، الذراع كانت للأسفل. بالنسبة لي، ليست ركلة جزاء، يا خوان".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مارتينيز مونويرا أظهر لهيرنانديز هيرنانديز لقطتين فقط في هذه اللعبة، رغم أن هناك لقطة أوضح كثيرا كانت عرضت بالفعل عبر قناة "موفيستار+".

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