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اقتصاد

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

سعر جرام الذهب،  شهدت أسعار الذهب، حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025، وفقا لأخر تحديث للأسعار بالأسواق، وذلك في ظل التراجعات الكبيرة للأسعار بالبورصة العالمية.


وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5371 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4700 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4028 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 37600 جنيها. 

اقرا التالي: أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 11 مايو 2025

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية. 

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

 

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الذهب 

سعر أونصة الذهب العالمي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بعد أسبوع متقلب شهد صعودًا بنسبة تقارب 6% خلال أول جلستين قبل أن تتخلى عن معظم تلك المكاسب، بينما كانت الأسواق تستوعب اتفاق التجارة الجديد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما تم تداول السبائك فوق مستوى 3316 دولارًا للأونصة، بزيادة تجاوزت 2% خلال الأسبوع. 

جدير بالذكر أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة وصولًا أفضل إلى السوق البريطانية وتسريعًا للإجراءات الجمركية على الصادرات الأميركية، في حين تحصل المملكة المتحدة على إعفاءات محدودة من الرسوم المفروضة على السيارات والفولاذ والألومنيوم، ومع ذلك، لم يصل الاتفاق إلى مستوى الاتفاق الكامل الذي كان الرئيس دونالد ترامب قد وعد به.

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