ارتفاع مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية (آخر تحديث)

مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية ، ارتفع مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية، خلال حركة التداولات على مدار الأسبوع المنتهي، حيث سجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 5488 جنيهًا للبيع.

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5488 جنيهًا للعرض.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5422 جنيهًا للطلب.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنــــــــــــــــــــــا.

مؤشر الذهب يعاود حصد المكاسب، الأونصة تسجل هذا السعر بالتداولات العالمية

ارتفع مؤشر الذهب عالميا خلال حركة التعاملات، ليسجل سعر الأونصة حاليا حوالى 3325 دولارا للشراء، وذلك بعد أن كانت الأسعار فى حالة من التصحيح والتراجع خلال الأيام القليلة الماضية.



شاشات التداول فى البورصة العالمية

كما سجلت شاشات التداول فى البورصة العالمية، ما قيمته 3325 دولارا كسعر شراء للأونصة فى تحسن نسبى عن أسعاره السابقة التى بلغت 3296 دولارا لأونصة الشراء و3297 دولارا لأونصة البيع، فى الوقت نفسه يتزاحم المستثمرون لشراء كميات إضافية من الذهب المعروض بالبورصة العالمية، حيث تظهر فى التسجيلات الشرائية كبرى الدول والبنوك المركزية.

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مؤشر الذهب - فيتو

تعافي الدولار وأداء الذهب

ساعد تعافي الدولار الأمريكي على تراجع أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولأن ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب مرتفعًا على المشترين أصحاب العملات الأخرى، كما يعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، بينما يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون رغبة منه في خفض الفائدة وهو القرار الذي يدعم الذهب.

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

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