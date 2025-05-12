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ثقافة وفنون

الانتهاء من تصوير 90% من فيلم روكي الغلابة

دنيا سمير غانم، فيتو
دنيا سمير غانم، فيتو

انتهت أسرة فيلم روكي الغلابة الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم من تصوير ما يقرب من  90٪ من أحداث العمل، ويتم التصوير حاليًا داخل أحد الديكورات بمنطقة الحزام الأخضر.

وكانت قد قررت الشركة المنتجة لفيلم روكي الغلابة الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الصيف المقبل، ليكون أول الأعمال التي سيتم طرحها في هذا الموسم.

 

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها عبر حسابها الرسمي في حلبة ملاكمة بمظهر جديد تمامًا، لتوضح الملامح الأولى لشخصيتها الجديدة بفيلم “روكي الغلابة”، فهي لاعبة بوكس وبودي جارد ويتولى تدريبها محمد رضوان، والفيلم من إنتاج السبكي للإنتاج السينمائي، ومن إخراج أحمد الجندي.

 

فيلم روكي الغلابة

وكانت  دنيا سمير غانم قد خرجت من موسم دراما رمضان هذا العام وفضلت التحضير لفيلم سينمائي بدلًا من تقديم عمل درامي.

وتقوم دنيا سمير غانم في فيلمها الجديد “الجارداية” بدور فتاة تعمل بودي جارد لدى أحد الأشخاص وهو الذي يقوم بدوره محمد ممدوح.

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك مع دنيا سمير غانم في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وجاري التعاقد مع بعض الفنانين الأخرين لباقي أدوار الفيلم، وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

 

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دنيا سمير غانم روكي الغلابة فيلم روكي الغلابة

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