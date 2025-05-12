انقطاع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة بسبب كسر خط رئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ١٠٠٠ مم أمام تجنيد الرماية بالهرم.

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بـ ٣٢ شفاط، و٦بدالات محمولة، وسيارتي سيول بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

المناطق المتأثرة بانقطاع خط المياه

وأشارت الشركة، إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي:"مساكن الضباط، مساكن الشباب، المتحف المصري، آخر فيصل، هضبة الأهرام".

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

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