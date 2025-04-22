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أخبار مصر

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن منطقة مساكن الضباط بالرماية والمتحف المصري بالجيزة

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو
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أعلنت محافظة الجيزة عن قطع مياه الشرب لمدة ست ساعات متواصلة عن منطقة مساكن الضباط بالرماية بالكامل والمتحف المصري الكبير، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025.
 

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال حيوية لتغيير مسار خط مياه الشرب الرئيسي بقطر 400 مم، ويأتي هذا التحويل لتيسير أعمال إنشاء غرفة مخرج الطوارئ والتهوية الخاصة بنفق الكابلات بمحطة مترو النصر، والتي تقع ضمن نطاق مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بحي الهرم.
 

وأكدت محافظة الجيزة على أهمية هذه الأعمال لضمان سير العمل في مشروع مترو الأنفاق الحيوي، والذي يهدف إلى تطوير منظومة النقل الجماعي وخدمة سكان القاهرة الكبرى.
 

توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة

من جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.

 وللحالات الطارئة، ناشدت الشركة المواطنين بالتواصل الفوري مع الخط الساخن رقم 125 لسرعة الاستجابة وتوفير المياه اللازمة.
 

وتهيب محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين والجهات المعنية في المناطق المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة وتخزين كميات كافية من المياه لتلبية احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.
 

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