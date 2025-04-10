يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل مدرسة النخبة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل مدرسة النخبة البرومو الرسمي للعمل الذي سيعرض قريبا عبر منصة stctv، كما طرحت الشركة كذلك بوستر العمل الذي يضم نجمات المسلسل.

تفاصيل مسلسل مدرسة النخبة

مسلسل مدرسة النخبة هو دراما خليجية شبابية تسلط الضوء على حياة المراهقين داخل مدرسة تضم طلابًا من أبناء العائلات الثرية، حيث لا تخلو الحياة من التحديات، رغم الرفاهية الظاهرة.

ويعالج المسلسل قضايا المراهقين وصراعاتهم النفسية والاجتماعية، والعمل من تأليف الكاتب محمد النشمي وهو أول عمل قصير يكتبه، ومن إخراج شملان النصار، ويُعرض قريبًا عبر منصة stctv السعودية.

ويضم طاقم العمل مجموعة من النجوم من بينهم محمد المنصوري، عبدالمحسن الأسود، أنوار السبيعي، فرح الدليمي وروان العلي وتولين عصام، إضافة إلى عدد من الممثلين الآخرين.

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