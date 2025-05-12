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ثقافة وفنون

أغنية مش مجرد حب لرامي جمال تقترب من تحقيق مليون مشاهدة (فيديو)

رامي جمال، فيتو
رامي جمال، فيتو

حقق الفنان رامي جمال نجاحا بأغنيته الجديدة مش مجرد حب وهي من ألبوم مش لاقيكي والذي من المفترض طرحه خلال موسم عيد الأضحي لعام 2025.

أغنية رامي جمال مش مجرد حب 

واقتربت أغنية رامي جمال الجديدة مش مجرد حب من تحقيق مليون مشاهدة علي موقع الفيديوهات يوتيوب 

أغنية مش مجرد حب من كلمات الشاعر رمضان محمد ومن ألحان محمود أنور ومن توزيع أسامة الخطيب

ألبوم رامي جمال الجديد 

وكان المطرب والملحن رامي جمال قد أعلن تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذي كان من المفترض أن يطرح خلال شهر يناير الماضي. 

 

 

 

 

وكتب رامي منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "حبايبي الغاليين كنت وعدتكم إني هنزل الألبوم في أول السنة بس بصراحة بعد ما خلصت لقيت إن شهرين بالظبط ورمضان جي ربنا يبلغنا وإياكم رمضان فقولت أنا عاوز وقت مناسب وشوفت إن العيد يعتبر بداية الصيف ووقت جميل إن الألبوم يلحق يتسمع". 

 

وأضاف: “وقولت برضه أنا بقالي سنتين بنزل أغاني طول الوقت ف منها أريح شوية وأركز شوية وبالمرة أوحشكم شوية قولولي عاوزين الألبوم أغاني حزينة اكتر ولا فرحانه اكتر ولا نص ونص”.

 

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