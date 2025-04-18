الجمعة 18 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

رامي جمال يتصدر تريند اليوتيوب بـ "مش مجرد حب"

رامي جمال، فيتو
رامي جمال، فيتو

رامي جمال، تصدر المطرب رامي جمال، تريند اليوتيوب، في الساعات الماضية، وذلك بأغنيته الجديدة الذى طرحها بعنوان “مش مجرد حب”.

 

في هذا السياق، حققت الأغنية ما يقرب من ربع مليون مشاهدة، بعد يوم من طرحها عبر قناته الرسمية على اليوتيوب


أغنية مش مجرد حب 

الأغنية من كلمات رمضان محمد، ألحان محمود أنور، توزيع أسامة الخطيب، ميكس وماستر محمد مجدي. 

 

ألبوم رامي جمال الجديد 

وكان المطرب والملحن رامي جمال قد أعلن تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذي كان من المفترض أن يطرح خلال شهر يناير الماضي. 

 

وكتب رامي منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "حبايبي الغاليين كنت وعدتكم إني هنزل الألبوم في أول السنة بس بصراحة بعد ما خلصت لقيت إن شهرين بالظبط ورمضان جي ربنا يبلغنا وإياكم رمضان فقولت أنا عاوز وقت مناسب وشوفت إن العيد يعتبر بداية الصيف ووقت جميل إن الألبوم يلحق يتسمع". 

 

وأضاف: “وقولت برضه أنا بقالي سنتين بنزل أغاني طول الوقت ف منها أريح شوية وأركز شوية وبالمرة أوحشكم شوية قولولي عاوزين الألبوم أغاني حزينة اكتر ولا فرحانه اكتر ولا نص ونص”.

 

 

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المطرب رامي جمال رامي جمال مليون مشاهدة مش مجرد حب اغنيته الجديدة اليوتيوب

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