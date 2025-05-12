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خارج الحدود

استشهاد 12 شخصا بينهم 4 أطفال بغارة إسرائيلية على خيام للنازحين في خان يونس

إسرائيل تواصل قصف
إسرائيل تواصل قصف قطاع غزة، فيتو

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، استشهاد 12 شخصا بينهم أطفال، معظمهم في غارة جوية إسرائيلية على خيام تؤوي نازحين في خان يونس بجنوب قطاع غزة.


وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي استهدف 3 خيام تؤوي عشرات النازحين ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين من بينهم 4 أطفال تراوح أعمارهم بين عامين و5 أعوام، وسيدتان".

وأظهرت لقطات صورتها وكالة فرانس برس مسعفين وهم ينقلون جثثا في الظلام في سيارة إسعاف، إحداها في كيس بلاستيكي أبيض وأخرى في بطانية، إضافة إلى طفل مصاب.

كذلك، قال بصل إن غارة إسرائيلية على "سيارة مدنية" غرب خان يونس أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص بعد ظهر أمس.

وأضاف أن شخصا استشهد وأصيب 3 آخرون في قصف إسرائيلي على "مجموعة من المدنيين" في مدينة غزة (شمال).

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استأنف هجومه على حركة حماس في قطاع غزة في 18 مارس بعد هدنة استمرت شهرين، على هذه الضربات.

واستشهد ما لا يقل عن 52829 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أمس الأحد لوزارة الصحة التابعة لحماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

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