ارتفاع أسعار فاكهة الصيف من سوق الساحل، والتجار: التصدير سبب الغلاء (فيديو وصور)

في ظل موجة غلاء عامة طالت كل شيء تقريبًا، لم تسلم أسواق الفاكهة من لهيب الأسعار، خاصة مع بداية موسم الصيف، حيث تكثر الفاكهة ويزداد الطلب عليها بشكل ملحوظ. قامت "فيتو" بجولة داخل سوق الساحل، أحد أشهر الأسواق الشعبية في القاهرة، ورصدت حالة السوق وتنوع الفاكهة وأسعارها التي فاجأت العديد من المواطنين.

ارتفاع أسعار فاكهة الصيفية

مع بداية جولتنا، لاحظنا وفرة كبيرة في أنواع الفاكهة المعروضة، من الخوخ والمشمش والعنب، إلى الكانتلوب والشمام والشهد، بالإضافة إلى الموز والجوافة. الألوان الزاهية والروائح المنعشة تملأ السوق وتغري المارة، لكن الأسعار المرتفعة كانت محور حديث معظم المتسوقين.

تجار السوق: "قلة المحاصيل والتصدير وراء الأزمة"

في حوار خاص مع عمر محمود، أحد تجار الفاكهة المعروفين داخل السوق، أوضح لنا الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع الكبير في الأسعار.

قال عمر: "في بداية كل موسم بتكون المحاصيل قليلة، وده طبيعي، وده اللي بيرفع السعر، لكن المشكلة الأكبر إن كميات كبيرة من الفاكهة بتتصدر للخارج، وده بينقص الكمية اللي بتتوفر في السوق المحلي، وده اللي بيخلي الأسعار تفضل عالية طول الموسم".

وأشار إلى أن بعض التجار يتعمدون تقليل هامش الربح الخاص بهم في محاولة لجذب المشترين، خاصة تجار التجزئة، لضمان استمرار عملية البيع.

إقبال ضعيف بسبب الأسعار

وبسبب الارتفاعات الملحوظة، لاحظنا قلة توافد التجار والمواطنين على السوق،وهذا علي غير المعتاد حيث كان سوق الساحل يعج بالزبائن خاصة في الساعات الصباحية. بعضهم كان يأتي لشراء احتياجات شهرية كاملة، بينما ياتي تجار القطاعي للبحث عن العروض أو شراء احتياجات محلاته.

يقول أحد المتسوقين:"الأسعار نار، بس ما باليد حيلة... ما ينفعش البيت من غير فاكهة خصوصًا علشان الاطفال."

أسعار الفاكهة في سوق الساحل – صيف 2025

نوع الفاكهة السعر (بالجنيه المصري) الخوخ البلدي من 32 إلى 35 جنيه الخوخ الفاخر 40 جنيه المشمش من 50 إلى 60 جنيه عنب أحمر (المنيا) من 50 إلى 55 جنيه عنب أحمر (جنوب) من 70 إلى 80 جنيه الموز من 30 إلى 33 جنيه الكانتلوب من 14 إلى 16 جنيه الشمام من 14 إلى 20 جنيه الشهد من 16 إلى 17 جنيه الجوافة حتى 37 جنيه

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