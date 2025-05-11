أخبار الاقتصاد اليوم: سبيكة الـذهب 1 جرام تسجل 6 آلاف جنيه.. الحد الأقصى للإيداع بماكينات البنك الأهلي.. هل محطات الوقود متورطة في أزمة البنزين المغشوش؟

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الـ 1 جرام وصلت لهذا المستوى، ارتفاع أسعار سبائك الذهب فى مصر

أسعار سبائك الذهب، تعتبر سبائك الذهب من الخيارات الأكثر شيوعًا للاستثمار في مصر، حيث يتم تحديد سعر السبيكة بناءً على وزنها وجودتها وتختلف أسعار سبائك الذهب حسب العيار، ويعد العيار الأكثر تداولًا هو 24 قيراطًا، نظرًا لأنه يحتوي على أعلى نسبة من الذهب النقي.

أسعار سبائك الذهب

ارتفعت أسعار سبائك الذهب بتعاملات اليوم الاحد الموافق 11 مايو 2025، بنحو 30 جنيها لتستقر سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 عند 6000 جنيها.

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اسعار سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب المختلفة

سعر سبيكة الذهب 1 جرام بــ 6000 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام بــ 14715 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات بــ 28615 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات بــ 57185 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام بــ 571305 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 1000 جرام بــ 5778000 جنيه.

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اسعار سبائك الذهب

معلومات عن الاستثمار في سبائك الذهب 2025

الاستثمار في سبائك الذهب يعد من الخيارات الآمنة في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات أو التضخم، حيث يحتفظ بقيمته بمرور الوقت.

مزايا الاستثمار في سبائك الذهب

حماية ضد التضخم: يعتبر الذهب من أفضل الأصول التي تحافظ على قيمتها ضد التضخم.

سهولة التداول: يمكن بيع وشراء سبائك الذهب بسهولة في السوق المحلية أو من خلال البنوك.

عائد مستقر: بمرور الوقت، يميل الذهب إلى زيادة قيمته، مما يجعل الاستثمار فيه فرصة لتحقيق أرباح طويلة الأجل.

نسبة ضرائب منخفضة: لا يفرض على سبائك الذهب ضرائب أو رسوم تداول عالية، مما يزيد من ربحية الاستثمار.

اسعار سبائك الذهب

نصائح للاستثمار في سبائك الذهب

اختيار العيار المناسب: يفضل شراء سبائك الذهب عيار 24 قيراطًا، لأنها أكثر نقاءً وتداولًا.

الشراء من مصادر موثوقة: يجب التأكد من شراء الذهب من مصادر موثوقة مثل البنوك أو الشركات المعتمدة لتجنب شراء ذهب مغشوش.

التخزين الآمن: من الضروري تخزين سبائك الذهب في أماكن آمنة مثل خزائن البنوك أو أماكن مخصصة لذلك.

مراقبة الأسعار: تتأثر أسعار الذهب بشكل كبير بأسواق المال العالمية، لذا من المهم متابعة الأسعار بشكل دوري.

كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

وهناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل عيار 24، وعيار 22، وعيار 18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

جدير بالذكر الاستثمار في سبائك الذهب في مصر يعتبر من الوسائل الجيدة للحفاظ على القيمة المالية وتجنب التقلبات الاقتصادية.

30 ورقة الحد الاقصى للإيداع في ماكينات البنك الأهلي في المرة الواحدة

يبحث الكثير من عملاء البنك الأهلي عن الحد الأقصى بعدد الأوراق النقدية التي يمكن إيداعها في ماكينات الصراف الآلي.

وقال مسئولو البنك الاهلي إنه لتتم عملية الإبداع بنجاح يجب أن يودع العميل في ماكينات الصراف الألي باستخدام بطاقات البنك الأهلى المصرى ٣٠ ورقة في المرة الواحدة بحد اقصي.

ومن جانب آخر يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة للعملاء ومنها بطاقات ميزة ويبحث العديد من عملاء البنك عن المستندات المطلوبة لاستصدار كارت ميزة.

وتضم قائمة المستندات المطلوبة من عملاء البنك الأهلي لإصدار بطاقات ميزة ما يلي:

مستندات بطاقة ميزة

صورة البطاقة الشخصية السارية أو جواز السفر الموضح به الرقم القومي.

المشتريات من خلال التجار

ووجود شعار ميزة يتيح للعملاء قبول البطاقة لدى شبكة واسعة من التجار، المتاح لديهم نقاط البيع الإلكترونية، والتي تمكنك من شراء السلع والحصول على الخدمات من خلال البطاقة.

طريقة الاشتراك

-زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي.

ويتساءل الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري حول مدى إمكانية إجراء عمليات الشراء بالتقسيط من خلال فيزا المرتبات الخاصة بهؤلاء العملاء.

وتلقت الصفحة الرسمية لبنك الأهلي المصري العديد من الأسئلة في ذلك الشأن ما دعا المسئولون عنها لتوضيح الأمر للعملاء.

وأكد مسئولو البنك الأهلي أن خدمة التقسيط متاحة على البطاقات الائتمانية فقط والمقدمة من البنك للعملاء.

كما يبحث عملاء البنك الأهلي المصري حول مدى إمكانية إجراء عمليات الشراء بالتقسيط من خلال فيزا المرتبات أو غيرها من البطاقات الخاصة بهؤلاء العملاء.

وقال البنك الأهلي إن البطاقات الائتمانية فقط هي المتاح عليها التقسيط دون غيرها، من أنواع البطاقات الأخرى.

طن اليوريا العادي يتراجع 2470 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 21230.7 جنيه للطن، بارتفاع 43 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10611.8 جنيه للطن، بانخفاض 804.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 15554 جنيهًا، بارتفاع 879 جنيها عن سعره السابق، وفق البوابة الحكومية.

أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 5 آلاف جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 22371.8 جنيه للطن، بارتفاع يقدر بـ 697 جنيها وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10126.3 جنيه للطن، بانخفاض 2470 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 3 آلاف جنيه و20 ألف جنيه.

الروس يرتفع جنيهين، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 11 مايو 2025

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا، إذ ارتفعت أسعار الكتاكيت لبعض الأنواع ارتفاعًا ملحوظًا، مع استقرار سعر البعض الآخر؛ في بورصة الدواجن والشركات، كما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الروس

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

يضاف إلى ذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 35 إلى 42 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 30 و30.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها إلى 14 جنيهًا.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 65 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 39 إلى 42 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 38 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روس / روص من 35.5 جنيه إلى 39 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 42 جنيهًا.

سعر البط اليوم

أسعار البط صغير العمر

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور فشهدت استقرارا، وجاءت كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 42 إلى 43 جنيهًا. تراوح سعر بط فرنساوى من 19 جنيها إلى 20 جنيها. تراوح سعر بط بغال محلي من 32 إلى 33 جنيهًا.

شعبة المواد البترولية عن البنزين المغشوش: المحطات بريئة والمشكلة عند الوزارة (فيديو)

البنزين المغشوش، قال حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية: إن محطات الوقود بريئة من شكاوي البنزين المغشوش، ولا صحة لخلط البنزين بالماء.

عينات البنزين التي سحبتها وزارة البترول

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم": وفقا لما أعلنته وزارة البترول فإن هناك 5 عينات بنزين فقط غير مطابقة للمواصفات القياسية من بين 807 عينة تم سحبها من كافة المحافظات.

هل محطات الوقود متورطة في أزمة البنزين المغشوش؟

ولفت: "إحنا كمحطات بنزين وشعبة ليس لدينا أي مشكلة ولم نتورط في شكاوي البنزين المغشوش، المشكلة عند وزارة البترول مش عندنا إحنا".

وأشار:"عينات البنزين ليس غش تجاري، والمحطات ليست لها علاقة بالمواصفات القياسية، ولكننا نطرح المنتج للبيع فقط"



870 شكوى وتحليل 807 عينات عشوائية

وأعلنت وزارة البترول والثروة عن نتائج تحاليل الوقود في محطات البنزين والتي أُجريت على مستوى الجمهورية نتيجة الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أقرتها الوزارة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.

أولًا: نتائج التحاليل:

وفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية. توزعت على النحو التالي: 5 شكاوى يوم 4 مايو، 139 شكوى يوم 5 مايو، 189 شكوى يوم 6 مايو، 134 شكوى يوم 7 مايو، 269 شكوى يوم 8 مايو، 134 شكوى يوم 9 مايو.

صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين

وفي ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، فقد قررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع السادة المواطنين تباعًا من طرف الوزارة، وفقًا للضوابط التالية:

• أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة.

• تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة.

• تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة

رئيسة بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو

أكدت ايفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو وانخفاضًا في معدلات التضخم، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا رغم بعض التحديات المؤقتة.

جاء ذلك خلال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.

كما أشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع استمرار التنسيق الوثيق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.

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