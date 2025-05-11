مران حماسي ومحاضرة تحفيز في ختام استعدادات منتخب الشباب لمواجهة غانا (صور)

اختتم منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم تدريباته اليوم الأحد، بمدينة السويس استعدادا للقاء غانا فى السادسة مساء غد الاثنين فى دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية الجارية فى ضيافة مصر والتى يتأهل منها الأربعة الفائزين فى دور الثمانية إلى نهائيات كأس العالم فى تشيلي.

لاعبو مصر يتفقدون ملعب ستاد السويس

ووصل منتخب الشباب إلى السويس قادما من الإسماعيلية صباح اليوم ؛ وحصل اللاعبون على قسط من الراحة ثم تناولوا الغداء وبعد ذلك توجهوا إلى ستاد السويس، المقرر أن يستضيف المباراة وقاموا بالمشي على أرضيته طبقا للوائح البطولة، وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على ذلك نظرا لوجود غالبية من اللاعبين لم يلعبوا على أرضية الملعب من قبل.

وبعد الانتهاء من ذلك أدي المنتخب تدريبه الوحيد بالسويس وهو الختامي أيضا فى ملعب يبعد خمسة دقائق عن فندق الإقامة.

مران حماسي لمنتخب الشباب

جاء تدريب اليوم حماسي وبمثابة مراجعة لخطة المباراة بعد استقرار الجهاز الفني على التشكيل لاعلانه قبل المباراة بنحو ساعة.. كما تخلله فقرة تدرب فيها اللاعبون على ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وتحدث أسامه نبيه مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز الشديد فى لقاء الغد بعقولهم والأداء برجولة وروح قتالية مشددا على أنهم نطالبون باسعاد جمهور مصر العظيم الذى ينتظرهم فى اللقاء المرتقب والقتال طوال الوقت من أجل تحقيق حلم التأهل للمونديال والتأهل إلى مربع الكبار والمنافسة على اللقب.

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