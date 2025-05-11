الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وطلائع الجيش في الشوط الأول

فريق الجونة لكرة
فريق الجونة لكرة القدم، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة أمام طلائع الجيش، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على استاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري (مجموعة الهبوط).

جاء الشوط الأول أقل من المتوسط، وتبادل خلاله الفريقان السيطرة والاستحواذ على المرمى، ولكن لم يشهد فرص حقيقية للتهديف، وانحسر اللعب في معظمه في منطقة وسط الملعب 

أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة، التشكيل الرسمي لمواجهة فريق طلائع الجيش.

 

تشكيل الجونة أمام طلائع الجيش

يدخل فريق الجونة مواجهة طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

 

ترتيب الفريقين قبل المبارة

ودخل الجونة اللقاء وهو في المركز الثاني في ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة، بينما يحل طلائع الجيش في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

 

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