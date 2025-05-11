زد يتقدم على مودرن سبورت 2-0 في الشوط الأول

تقدم فريق زد إف سى على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 2-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد بستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة السادسة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة زد ومودرن سبورت

جاءت ثنائية زد عن طريق مصطفى سعد ميسي ومصطفى زيكو في الدقائق 14 و41.

تشكيل زد ضد مودرن سبورت في الدوري الممتاز

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: محمد إسماعيل، أحمد عبدالنبي، علي جمال، محمد أشرف.

في خط الوسط: بيتر موتوموسي، ماتا ماجاسا، أحمد عادل ميسي، مصطفى سعد ميسي، مصطفى زيكو.

في خط الهجوم: شادي حسين.

تشكيل مودرن سبورت ضد زد في الدوري الممتاز

في حراسة المرمى: كريم عماد.

في خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

في خط الوسط: احمد يوسف، محمد هلال، محمد صبري، معتز زدام، أحمد مصطفى

في خط الهجوم: حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد ايمن، طارق سيد، وليد علي، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، خالد رضا، ارنولد ايبا

زد ومودرن سبورت

ويختلف وضع الفريقين تماما حيث يحتل فريق زد صدارة مجموعة الهبوط برصيد 29 نقطة بينما يعاني مودرن سبورت من شبح الهبوط حيث يحتل المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

ويسعى فريق مودرن سبورت لاستكمال صحوته الاخيرة واقتناص الفوز اليوم حيث حقق 3 انتصارات في مبارياته الأربع الأخيرة.

ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري

1- الأهلي 49 نقطة

2- بيراميدز 47 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 36 نقطة

5- المصري البورسعيدي 35 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

7- فاركو 30 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري

زد: 29 نقطة (5 مباريات).

الجونة: 27 نقطة (5 مباريات).

الاتحاد السكندري: 24 نقطة (5 مباريات).

طلائع الجيش: 23 نقطة (4 مباريات).

سموحة: 23 نقطة (5 مباريات).

إنبي: 21 نقطة (4 مباريات).

غزل المحلة: 21 نقطة (5 مباريات).

الإسماعيلي: 19 نقطة (5 مباريات).

مودرن سبورت: 18 نقطة (4 مباريات).

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