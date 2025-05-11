مودرن سبورت يبحث عن طوق النجاة أمام زد إف سي في الدوري المصري

يلتقي فريق زد إف سى نظيره مودرن سبورت فى الثامنة مساء اليوم الأحد بستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة السادسة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

زد إف سى ومودرن سبورت

ويختلف وضع الفريقين تماما حيث يحتل فريق زد صدارة مجموعة الهبوط برصيد 29 نقطة بينما يعاني مودرن سبورت من شبح الهبوط حيث يحتل المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

ويسعى فريق مودرن سبورت لاستكمال صحوته الاخيرة واقتناص الفوز اليوم حيث حقق 3 انتصارات في مبارياته الأربع الأخيرة.

جدول ترتيب الدوري المصري، انفرد النادي الأهلي بصدارة قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل، وتراجع بيراميدز للوصافة بعد الخسارة أمام البنك الأهلي 4-2 في ختام الجولة الخامسة.

ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري

1- الأهلي 49 نقطة

2- بيراميدز 47 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 36 نقطة

5- المصري البورسعيدي 35 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

7- فاركو 30 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

وانطلقت أمس السبت مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمجموعتي التتويج والهبوط.

مواعيد الجولة السادسة مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري

السبت 10 مايو

الاتحاد ضد غزل المحلة - 8 مساء (0-0)

الأحد 11 مايو

سموحة ضد إنبي - 5 مساء

الجونة ضد طلائع الجيش - 8 مساء

زد ضد مودرن سبورت - 8 مساء

ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري

زد: 29 نقطة (5 مباريات).

الجونة: 27 نقطة (5 مباريات).

الاتحاد السكندري: 24 نقطة (5 مباريات).

طلائع الجيش: 23 نقطة (4 مباريات).

سموحة: 23 نقطة (5 مباريات).

إنبي: 21 نقطة (4 مباريات).

غزل المحلة: 21 نقطة (5 مباريات).

الإسماعيلي: 19 نقطة (5 مباريات).

مودرن سبورت: 18 نقطة (4 مباريات).

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