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رياضة

الدوري المصري، بتروجيت يخطف تعادلا مثيرا من فاركو بنتيجة 2/2

بتروجت، فيتو
بتروجت، فيتو

خطف فريق بتروجت تعادلا مثيرا من فاركو بهدفين لكل فريق على استاد حرس الحدود بالمكس ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

مباراة بتروجيت وفاركو 

تقدم لفاركو جابر كامل في الدقيقة 11 وتعادل فريق  بتروجيت عن طريق إسماعيل بامبا في الدقيقة 25.

واحرز احمد شريف هدف التقدم لفاركو في الدقيقة 48

وتعادل حامد حمدان لبتروجت في الدقيقة 90

ويحتل فريق فاركو المركز السادس برصيد 30 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

تشكيل فاركو أمام بتروجت

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي: 

محمد سعيد شيكا، ياسين مرعي، إينوك بنجامين، أحمد شريف مصطفى، أحمد جمال كامل، عمرو ناصر، عزمي غوما، جيفرسون إينكادا، عمر رضا، ياسين محمد، محمد فخري.

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