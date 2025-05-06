تعادل سلبي بين زد والاتحاد السكندري في الدوري المصري

تعادل فريقي زد والاتحاد السكندري سلبيا بدون أهداف مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة لمجموعة تفادي الهبوط، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف الفوز ولكن نجح دفاع الفريقين في الحفاظ على الشباك نظيفة.

تشكيل زد ضد الاتحاد

رفع زد رصيده إلى 29 نقطة في صدارة مجموعة تفادي الهبوط فيما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 23 نقطة خلف الجونة وزد.

حكام مباراة زد والاتحاد السكندري

وأدار لقاء زد والاتحاد السكندري طاقم حكام مكون من مصطفى عثمان حكما للساحة ونور سعيد مساعد أول ومحمد أحمد أبو رحاب مساعد ثاني وأحمد ناجي حكم رابع ومصطفى مدحت حكما للفار ومحمد عبدالعزيز مساعد لحكم الفار.

ويقام الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.



وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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