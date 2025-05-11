باستثمارات تتخطى 13 مليون جنيه، الصبروط يتفقد المشروعات الاستثمارية بنزل شباب الجيزة الدولي

تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، عددًا من المشروعات الرياضية والاستثمارية بنُزل شباب الجيزة الدولي، يرافقه طارق قاسم مدير إدارة المنشآت والتجهيزات،عبد الحارث سراج مدير نزل الجيزة الدولي.

شملت جولة محمود الصبروط بنزل الجيزة الدولي، تفقد ملعب طرح استثماري بقيمة إيجارية بلغت 46 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى مجمع حمامات سباحة متكامل، يضم حمام سباحة للأطفال وآخر للكبار وكافيتريا وأماكن خلع ملابس وغيرها من الملحقات حيث أوشك على الانتهاء بنسبة تنفيذ تجاوزت 90%، وتصل قيمته الإنشائية إلى نحو 13 مليون جنيه، بعائد شهري يصل إلى 41 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تتجاوز العوائد الإجمالية للمشروع خلال فترة التعاقد أكثر من 6 ملايين جنيه.

باستثمارات تتخطى 13 مليون جنيه، الصبروط يتفقد المشروعات بنزل شباب الجيزة الدولي

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم الموارد الذاتية من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي، وتطوير البنية التحتية بما يسهم في زيادة قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب والبطولات في مختلف الألعاب، وعلى رأسها السباحة.

باستثمارات تتخطى 13 مليون جنيه، الصبروط يتفقد المشروعات بنزل شباب الجيزة الدولي

وأضاف بأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يحث دائمًا على أهمية مواصلة تنفيذ خطة الوزارة لدعم الاستثمار الرياضي، من خلال تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات داخل المنشآت الشبابية والرياضية، مما يسهم في تعزيز الموارد وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الشباب والرياضة. كما أن الوزارة تتابع بشكل دوري كافة مشروعات الطرح الاستثماري على مستوى الجمهورية، وتوجه بتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذها، في سبيل النهوض بمستوى الخدمات الرياضية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة ملائمة لاكتشاف الأبطال والمواهب في كافة ربوع مصر.

باستثمارات تتخطى 13 مليون جنيه، الصبروط يتفقد المشروعات بنزل شباب الجيزة الدولي

وخلال الجولة، أشاد الدكتور محمود الصبروط بنُزل شباب الجيزة الدولي كمشروع نموذجي يعكس الرؤية المستقبلية للوزارة، مؤكدًا أن النُزل يشهد طفرة تطوير شاملة تواكب المعايير الدولية، ليصبح مركزًا متكاملًا يجمع بين الإقامة، والخدمات الرياضية، ومرافق التدريب الحديثة، ما يتيح له استضافة الفعاليات الرياضية والسياحية في آنٍ واحد.

وأشار "الصبروط" إلى أن هناك عددًا من المشروعات الاستثمارية الكبرى في طور الإعداد، وسيتم طرح كراسات الشروط الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، مما يبشّر بمزيد من العوائد الضخمة التي ستعود بالنفع على الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للمديرية، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة.

واختتم "الصبروط" تصريحاته بالتأكيد على أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تسير وفق خطة زمنية متسارعة، هدفها تحويل مراكز الشباب إلى بيئة جاذبة للشباب والمستثمرين على حد سواء، مع الحفاظ على الدور المجتمعي والتنموي الذي تقدمه هذه المؤسسات.

أشرف صبحي يبحث مع رئيس الاتحاد الدولي للسلاح سبل تعزيز التعاون المشترك

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير رياضة السلاح على المستويين المحلي والدولي.

وناقش الطرفان خلال اللقاء دراسة إمكانية إنشاء أول مركز دولي للسلاح بمصر، بالإضافة إلى شراكة مع الاتحاد الدولي لتجهز مركز القياسات وتطوير الأداء عالى المستوى بالمركز الأولمبي بالمعادي، بالإضافة إلى تقديم حزمة من برامج الرعاية الفردية لعدد من اللاعبين المصريين في رياضة السلاح المحتمل تحقيقهم ميداليات في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ودراسة دعم لعبة السلاح كأحد ألعاب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التي سيتم استحداثها خلال الفترة الحالية.

أشرف صبحي يبحث مع رئيس الاتحاد الدولي للسلاح سبل تعزيز التعاون المشترك

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء على أهمية التعاون مع الاتحاد الدولي للسلاح في ظل الطفرة التي تشهدها الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لاستضافة البطولات الدولية في مختلف الألعاب، خاصة رياضة السلاح التي حققت إنجازات مشرفة في المحافل العالمية.

وثمن الدكتور أشرف صبحي الدور الكبير الذي يقوم به عبد المنعم الحسيني على رأس الاتحاد الدولي للسلاح، مشيرًا إلى سعيه من خلال هذا التعاون إلى تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، إلى جانب دعم الكوادر الفنية والإدارية في اللعبة.

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