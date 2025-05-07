أشرف صبحي يفتتح البطولة العربية للجولف للناشئين بمشاركة 12 دولة

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، فعاليات البطولة العربية للجولف للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها مصر بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل، بمشاركة 12 دولة عربية.

وتشهد البطولة مشاركة فرق تمثل السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عمان، تونس، الأردن، لبنان، فلسطين، المغرب، الكويت، إلى جانب مصر. وتُقام المنافسات في فئات السيدات، والناشئات تحت 13 و16 عامًا، والناشئين تحت 13 و16 و18 عامًا.

أشرف صبحي يفتتح البطولة العربية للجولف للناشئين والناشئات بمشاركة 12 دولة

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، رحّب الدكتور أشرف صبحي بالمشاركين من مختلف الدول العربية، مؤكدًا أن استضافة هذه البطولة تأتي ضمن رؤية الدولة لدعم الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة بين الشباب، لا سيما في الرياضات النوعية مثل الجولف.

أشرف صبحي يفتتح البطولة العربية للجولف للناشئين والناشئات بمشاركة 12 دولة

وقال أشرف صبحي: "نؤمن بأهمية مثل هذه البطولات في بناء جسور من التواصل بين شباب الدول العربية، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بينهم. كما نثمن دور الاتحاد المصري للجولف في التنظيم والجهود المبذولة لتطوير هذه الرياضة الواعدة."

أشرف صبحي يفتتح البطولة العربية للجولف للناشئين والناشئات بمشاركة 12 دولة

كما أعرب الوزير عن اعتزازه بجاهزية مصر الدائمة لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، مشيدًا بجودة التنظيم والتجهيزات التي وفرتها اللجنة المنظمة للبطولة.

أشرف صبحي يفتتح البطولة العربية للجولف للناشئين والناشئات بمشاركة 12 دولة

من جانبه، عبّر عمر هشام طلعت مصطفى عن شكره لوزارة الشباب والرياضة على الدعم المستمر، مؤكدًا أن البطولة تمثل محطة مهمة لاكتشاف مواهب واعدة على مستوى الوطن العربي.

وشهدت مراسم الافتتاح حضور عدد من قيادات الرياضة، وممثلي الوفود المشاركة، وسط أجواء احتفالية مميزة أكدت على روح الأخوة والتنافس الشريف بين الأشقاء العرب.

وزارة الشباب تصدر لائحة الكوادر العاملة بالمجال الرياضي وضوابط التفرغات

فيما أصدرت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، القرار الوزاري رقم 365 لسنة 2025 بشأن إصدار لائحة الكوادر العاملة في المجال الرياضي وضوابط التفرغات للرياضيين والعاملين بالمجال الرياضي، وتم نشر القرار في عدد اليوم من جريدة الوقائع المصرية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن القرار في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل الكوادر الرياضية وتوحيد الضوابط والمعايير التي تحكم التفرغات الرياضية، بما يسهم في ضبط الأداء الاحترافي للرياضيين والمدربين والإداريين، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل الرياضي والالتزامات الوظيفية أو التعليمية، في ضوء في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط وحوكمة الأداء المالي والإداري بكافة مفردات المنظومة الرياضية.

وتحدد اللائحة آليات اعتماد الكوادر العاملة في المجال الرياضي، والفئات المستفيدة من التفرغات، وشروط وضوابط منحها، بما يضمن الشفافية والعدالة وتحقيق أقصى استفادة من الطاقات والكفاءات داخل المنظومة الرياضية.

كما وضعت اللائحة ضوابط ومعايير دقيقة لتعيين المديرين والإداريين والتنفيذيين في مختلف القطاعات الرياضية، ومدربي المنتخبات الوطنية والكوادر الفنية والإدارية والطبية، بما يضمن الكفاءة والشفافية والتخصص، ورفع الأداء المؤسسي داخل الهيئات والاتحادات والمنتخبات الوطنية.

وفي هذا السياق، تؤكد وزارة الشباب والرياضة أن هذه الخطوة تأتي في ضوء استراتيجية التطوير المؤسسي والتشريعي التي تنتهجها الوزارة، دعمًا لجهود تمكين الكوادر الرياضية وتأهيلها، وتماشيًا مع توجهات الدولة بدعم الرياضة كأحد روافد التنمية الشاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.