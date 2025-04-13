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رياضة

السلاح، محمود السيد يحصد ذهبية بطولة العالم للناشئين بالصين

محمود السيد لاعب
محمود السيد لاعب منتخب السلاح، فيتو

منتخب السلاح، حصد محمود السيد لاعب المنتخب الوطني لسلاح سيف المبارزة، المركز الأول والميدالية الذهبية، خلال مشاركته في منافسات الفردي ببطولة العالم للناشئين والشباب، والمقامة في الصين خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل الجاري، ليواصل نتائجه المميزة في منافسات البطولة.

وتوج محمود السيد بالميدالية الذهبية بعد الفوز على بطل إيطاليا بنتيجة (15-12)، في المباراة النهائية التي أقيمت منذ قليل.

ونجح محمود السيد في الفوز على بطل أوكرانيا "ماكسيم بيرشوك" بنتيجة 15-9 في مباراة نصف النهائي، ليضمن تواجده في المشهد الختامي والمنافسة على اللقب العالمي.

وكان السيد قد تأهل إلى نصف النهائي عقب الفوز في دور الثمانية على بطل الولايات المتحدة الأمريكية "ناثانيل ويمر" بنتيجة 15-11، ليضمن ميدالية جديدة لمصر قبل أن يواصل تقدمه نحو النهائي.

محمود السيد لاعب منتخب السلاح، فيتو
محمود السيد لاعب منتخب السلاح، فيتو

واستهل محمود السيد مشواره في البطولة بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، بعدما فاز في 6 مباريات من أصل 6 لقاءات، ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وفي دور الـ128، فاز السيد على بطل سلوفاكيا "أدريان جرونيرت" بنتيجة 15-7، ثم تغلب في دور الـ64 على بطل إيطاليا "كريستيانو سينا" بنتيجة 15-12، قبل أن يتفوق في دور الـ32 على بطل كوريا "دوهيون كيم" بنتيجة 15-9.

وواصل محمود السيد تألقه في دور الـ16 بعدما فاز على بطل الصين "شينجاوي بينج" بنتيجة 15-7، ليحجز مقعده في ربع النهائي ويبدأ طريقه نحو التتويج.

وكانت مصر قد حصدت ميدالية ذهبية في منافسات فردي سلاح الشيش للناشئين تحت 20 سنة عن طريق البطل عبدالرحمن طلبة.

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