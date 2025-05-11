السن المتاح خلاله إصدار البطاقات الائتمانية الإضافية في CIB

يتساءل الكثير من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن السن المتاح خلاله إصدار البطاقات الائتمانية الإضافية للعملاء.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي CIB أن البطاقات الإضافية لأفراد العائلة يمكن استخراجها بدايةً من سن 15، مع شرط أن يكون فرد العائلة من درجة القرابة الأولى أو الثانية ومعه رقم قومي سارٍ.

ويتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن كيفية التأكد من إتمام المعاملات في الخدمات اللاتلامسية.

وأوضح مسئولون بالبنك التجاري الدولي أن العميل يتأكد من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقاط البيع الإلكترونية.

تشمل قائمة الخدمات اللاتلامسية في البنك التجاري مايلي:

1- تمرير البطاقة المزودة بالخدمة أعلى نقاط البيع الإلكترونية.

2- لن تتطلب المعاملات التي تقل عن 300 جنيه إدخال الرقم السري للبطاقة (PIN)، فسوف يقوم العملاء بتمرير البطاقة فقط.

3-العمليات التي تزيد قيمتها على هذا المبلغ سوف تتطلب من العميل إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة (PIN).

4- يحصل العميل في هذه الحالة على إيصال ببيانات عملية الشراء.

5- يتلقى العميل رسالة قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء لمزيد من الحماية.

خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية

ويحرص البنك التجاري الدولي CIB على تقديم خدمات متنوعة ومنها خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية Contactless Payments على جميع بطاقات CIB الائتمانية والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.

أعلنت شركة WE، الشركة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية مع البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، لتقديم نموذج مبتكر يهدف إلى توسيع نطاق وصول عملاء "WE" إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء مصر.

الانتشار الجغرافي الهائل

وبموجب هذه الشراكة سيقوم البنك التجاري الدولي CIB بتطوير منتجات وخدمات مالية مصممة خصيصا لعملاء WE وتطبيق أحدث وأنسب النماذج والبرامج الرقمية التي تقدم الخدمات ضمن نموذج Banking-as-a-Service، كذلك ستستفيد هذه الشراكة من الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها WE من حيث الانتشار الجغرافي الهائل واتساع قنوات التوزيع والخدمات المقدمة لملايين العملاء في خلق قيمة مضافة لكلا المؤسستين وتحقيق أثر عميق في المجتمع المصري بما يحقق التثقيف المالي ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي والحد من تداول البنكنوت وبالتالي تعظيم نسب الشمول المالي.

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