الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

السن المتاح خلاله إصدار البطاقات الائتمانية الإضافية في CIB

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

يتساءل الكثير من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن السن المتاح خلاله إصدار البطاقات الائتمانية الإضافية للعملاء.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي CIB أن البطاقات الإضافية لأفراد العائلة يمكن استخراجها بدايةً من سن 15، مع شرط أن يكون فرد العائلة من درجة القرابة الأولى أو الثانية ومعه رقم قومي سارٍ.

ويتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن كيفية التأكد من إتمام المعاملات في الخدمات اللاتلامسية.

وأوضح مسئولون بالبنك التجاري الدولي أن العميل يتأكد من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقاط البيع الإلكترونية.

 تشمل قائمة الخدمات اللاتلامسية في البنك التجاري مايلي:

1- تمرير البطاقة المزودة بالخدمة أعلى نقاط البيع الإلكترونية.

2-   لن تتطلب المعاملات التي تقل عن 300 جنيه  إدخال الرقم السري للبطاقة (PIN)، فسوف يقوم العملاء بتمرير البطاقة فقط.
3-العمليات التي تزيد قيمتها على هذا المبلغ سوف تتطلب من العميل إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة (PIN).

4-  يحصل العميل في هذه الحالة على إيصال ببيانات عملية الشراء.

5- يتلقى العميل رسالة قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء لمزيد من الحماية.

خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية

ويحرص البنك التجاري الدولي CIB على تقديم خدمات متنوعة ومنها خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية Contactless Payments على جميع بطاقات CIB الائتمانية والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.

أعلنت شركة WE، الشركة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية مع البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، لتقديم نموذج مبتكر يهدف إلى توسيع نطاق وصول عملاء "WE" إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء مصر.

الانتشار الجغرافي الهائل 

وبموجب هذه الشراكة سيقوم البنك التجاري الدولي CIB  بتطوير منتجات وخدمات مالية مصممة خصيصا لعملاء WE وتطبيق أحدث وأنسب النماذج والبرامج الرقمية التي تقدم الخدمات ضمن نموذج Banking-as-a-Service، كذلك ستستفيد هذه الشراكة من الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها WE من حيث الانتشار الجغرافي الهائل واتساع قنوات التوزيع والخدمات المقدمة لملايين العملاء في خلق قيمة مضافة لكلا المؤسستين وتحقيق أثر عميق في المجتمع المصري بما يحقق التثقيف المالي ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي والحد من تداول البنكنوت وبالتالي تعظيم نسب الشمول المالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

CIB الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البنك التجاري البنك التجارى الدولى البطاقات الائتمانية التجاري الدولي CIB الدولي CIB بنك التجاري الدولي CIB بطاقات الائتمان

مواد متعلقة

شروط وتفاصيل قرض السيارة 2025 في بنك القاهرة

30 ورقة الحد الاقصى للإيداع في ماكينات البنك الأهلي في المرة الواحدة

شرط الحصول على قرض المعاشات من بنك مصر

هل يوجد رسوم في استخدام خدمة الأون لاين من بنك فيصل؟

هل يشترط إصدار بطاقة ائتمان للاشتراك في الإنترنت البنكي من بنك القاهرة؟

هل توجد عمولة على عمليات الشراء من فيزا بلاتينيوم في بنك CIB؟

مزايا ومستندات قرض الأوعية الادخارية في البنك الزراعي

طرق إثبات الدخل لإصدار فيزا المشتريات من بنك مصر

الأكثر قراءة

هل تقرر لجنة التظلمات إعادة مباراة القمة؟ خبير لوائح يكشف القرار الأقرب

مين إللي غش البنزين؟، وزارة البترول تحسم الجدل

تقدر قيمتها بنحو نصف مليار دولار، حقيقة إهداء قطر طائرة "القصر الطائر" لترامب (صور)

شاهد، بكاء لاعب مودرن سبورت بعد التعادل أمام زد

البتلو تواصل الانخفاض، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

برشلونة يفوز على ريال مدريد 4-3 ويقترب من التتويج بالدوري الإسباني (صور)

الأرصاد: انتهاء الموجة الحارة وانخفاض كبير في درجات الحرارة غدا

خبير اقتصادي يكشف حقيقة تحرير سعر الصرف بعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأهلي وبيراميدز المتبقية في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إخراج بعض المال عوضًا عن ارتفاع أسعار الأضاحي؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقته بالاستقرار والراحة النفسية

10 مسائل خاصة بأحوال المرأة في الحج

المزيد
الجريدة الرسمية