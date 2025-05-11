الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

حبس طالب طعن زميله بسلاح أبيض في الزاوية الحمراء

حبس طالب
حبس طالب

أمرت جهات التحقيق بحبس طالب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية قيامه بطعن زميله بسلاح أبيض في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، كما قررت النيابة استكمال تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

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وكانت وزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل الواقعة، بعد رصد منشور متداول على أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على شقيق صاحب المنشور باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بجروح.

وبالفحص تبين أنه في 5 مايو الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء من أحد المواطنين، بصحبته شقيقه الطالب المصاب بجرح قطعي، حيث أفاد بتعرض شقيقه للاعتداء من قبل طالب آخر، عقب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى اشتباك بالأيدي.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من السلاح المستخدم عبر إلقائه في الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه.

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