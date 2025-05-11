الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في حيازة المخدرات وأسلحة نارية بالسلام للجنايات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة السلام إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين بتهمة حيازة المواد المخدرة وأسلحة نارية وبيضاء بالسلام لمحكمة الجنايات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها بدائرة قسم شرطة السلام وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (4عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسمي شرطة "السلام أول وثان"، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وعثر بحوزتهم على (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – 3 سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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