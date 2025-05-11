وزير الخارجية يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي (صور)

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد، مع قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من مختلف الإدارات والقطاعات بوزارة الخارجية، وذلك بعد صدور حركة التنقلات السنوية للسادة رؤساء البعثات المصرية بالخارج.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أن تمثيل الدولة المصرية في الخارج يُعد مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات المهنية والالتزام، مشددًا على أهمية التكامل بين قطاعات الوزارة والبعثات الدبلوماسية في الخارج بما يسهم في الدفاع عن المصالح المصرية.

وجدد الوزير عبد العاطى توجيهاته بضرورة إيلاء أولوية قصوى لرعاية المواطنين المصريين بالخارج والعمل على الارتقاء بمنظومة الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين في السفارات والقنصليات المصرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للعمل الدبلوماسي، مستعرضا الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتطوير الخدمات من خلال رقمنة المعاملات القنصلية لتيسير الإجراءات على المواطنين المصريين وتلبية احتياجاتهم بشكل سريع وفعال.

كما تناول وزير الخارجية أهمية تكثيف نشاط البعثات المصرية فى الخارج لدعم الإقتصاد الوطنى من خلال تشجيع الاستثمار الخارجى المباشر، وزيادة معدلات التبادل التجارى، وتشجيع السياحة فى مصر، فضلا عن تدشين مجالس للأعمال المشتركة فى دول الاعتماد دعما للإقتصاد الوطنى.

وتطرق الوزير عبد العاطي إلى أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على الشكل العام لمباني سفارات وقنصليات مصر في الخارج، وذلك باعتبارها أصولًا للوطن في الخارج، مشددًا على أهمية العمل على الحفاظ على تلك الأرصدة العقارية باعتبارها ملك للدولة وتعكس هيبة مصر وصورتها أمام العالم أجمع.

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