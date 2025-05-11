نظمت كلية الفنون البصرية والتصميم في جامعة بنها الأهلية، ورشة عمل عن "تقنيات الإعلان المرئي وصناعة المحتوى"، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز المهارات العملية لطلابها وربطهم بسوق العمل وتمكين الطلاب والمساهمة في تطوير مهارات الكوادر العاملة في المجالات الإبداعية والتسويقية.

" تقنيات الإعلان المرئي وصناعة المحتوى ".. ورشة عمل بجامعة بنها الأهلية



وأكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية على أهمية الورشة في ظل التطور الهائل الذي يشهده الإعلام الرقمي وتزايد الاعتماد على المحتوى المرئي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي وتزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة للنجاح في سوق العمل التنافسي.



وأضاف الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أن الورشة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة بتقديم تعليم متميز يواكب أحدث التطورات في مختلف المجالات، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة والإبداع في سوق العمل.



وقال الدكتور شريف أبو السعادات مدير برنامج كلية الفنون البصرية أن الورشة تهدف إلى تزويد المشاركين بأحدث المعارف والمهارات العملية في مجال إنتاج محتوى مرئي جذاب ومؤثر واستخدام التقنيات الحديثة في صناعة الإعلانات التي تلفت الأنظار وتحقق الأهداف التسويقية.



من ناحية أخرى شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب حيث قدم المحاضرون رؤى متعمقة حول أحدث تقنيات الإعلان المرئي وأساليب صناعة المحتوى، بالإضافة إلى مناقشات ثرية حول التحديات والفرص في هذا المجال.

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