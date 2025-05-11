فريق المفاوضات الإيراني يصل عمان لبدء الجولة الرابعة

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية في تقرير لها اليوم الأحد، أن الفريق الإيراني المفاوض في محادثات البرنامج النووي وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط؛ استعدادًا لجولة المفاوضات الرابعة مع الولايات المتحدة.

الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية أنه من المتوقع أن تنطلق الجولة الرابعة من المفاوضات عند الساعة الـ12 ظهر اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤول إيراني بارز أن المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني "غير جادة" من الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن بلاده بدأت فعليا الاستعداد لسيناريو فشل هذه المفاوضات.



وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، تحدث المسؤول الذي لم يُكشف عن هويته، عن "تقديرات داخل إيران بأن هذه المحادثات صممت منذ البداية لتكون فخا لجر الوضع في المنطقة نحو مزيد من التوتر".

واتهم المسؤول الإيراني واشنطن بانتهاج ما وصفها بـ"اللعبة السياسية والإعلامية"، من خلال ما اعتبره "انقطاعات وفجوات أسبوعية غير مبررة في مسار المحادثات"، مؤكدا أن بلاده لم تكن ترغب في هذا النمط من التفاوض المتقطع.

وأضاف أن الجانب الأمريكي "غير مستعد" لإجراء محادثات سياسية أو تقنية "هادفة"، مشيرا إلى أن الردود التي تقدمها واشنطن "مختصرة وعامة، وتتجاهل في الغالب المقترحات الرئيسية المقدمة من إيران، في حين يتغير الموقف الأميركي باستمرار"، على حد قوله.

ويستأنف كبار المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين، اليوم، المحادثات، لحل الخلافات بشأن البرنامج النووي لطهران في مسعى لتحقيق تقدم، مع تشديد واشنطن لموقفها قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط.

ورغم أن طهران وواشنطن قالتا إنهما تفضلان الدبلوماسية لحل النزاع المستمر منذ عقود، فإنهما تظلان منقسمتين بشدة بشأن العديد من الخطوط الحمراء التي سيتعين على المفاوضين تجاوزها للتوصل إلى اتفاق نووي جديد وتجنب العمل العسكري في المستقبل.

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