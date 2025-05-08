الخميس 08 مايو 2025
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خارج الحدود

غرور القوة، وزير دفاع إسرائيل: ما فعلناه للحوثيين وبيروت وغزة سنفعله في إيران

زير الدفاع الإسرائيلي
زير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بتوجيه ضربات قاسية إلى الحوثيين في اليمن، إذا استمروا في إطلاق النار على إسرائيل.

وقال الوزير الإسرائيلي في بيان اليوم الخميس، إن "ما فعلته إسرائيل بالحوثيين ستفعله في إيران"، في إشارة إلى الضربات التي وجهتها قبل يومين ضد مواقع حوثية في اليمن.

كما شدد على أن "إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية ضد أي تهديد وأي عدو".


حزب الله والأسد وحماس

وأضاف: "ما فعلناه بحزب الله في بيروت، وبحماس في غزة، وبالأسد في دمشق، وبالحوثيين في اليمن – سنفعله بكم أيضًا في طهران".

بدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء أن بلاده "إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها"، في إشارة إلى اتفاق الولايات المتحدة والحوثيين عبر سلطنة عمان.

وكان وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أعلن يوم الثلاثاء الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة، موضحا أنه "لن يستهدف أي منهما الآخر بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

جاء ذلك بعيد قرار مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف العملية العسكرية على جماعة الحوثي. إذ قال ترامب حينها "إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر"، مضيفا أنهم "استسلموا".

إسرائيل خارج الاتفاق

في حين قال عضو المكتب السياسي للحوثيين عبد المالك العجري لوكالة فرانس برس إن "الممرات المائية آمنة لكل السفن العالمية باستثناء إسرائيل"، وأنها إذا مرّت "قد تكون عرضة للاستهداف".

كما أكد أن "إسرائيل خارج الاتفاق.. لكن بقية السفن الأميركية وغيرها هي ضمن الاتفاق".

 

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