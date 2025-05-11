قرار جديد من النحاس بشأن أشرف داري قبل مواجهة سيراميكا

طلب عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهازه المعاون، تجهيز المغربي أشرف داري لاعب الفريق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز.

وكان أشرف داري قد غاب خلال الفترة الماضية عن الأهلي بسبب إصابته في العضلة الخلفية قبل أن يتماثل للشفاء.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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