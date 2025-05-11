الأهلي يرفض التفريط في مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره

استقر النادى الاهلى على إغلاق الباب أمام مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق بشأن الخروج لخوض تجربة احترافية في الميركاتو الصيفي حيث يتمسك النادي باستمرار اللاعب نظرا للحاجة إلى جهوده ولكونه أحد العناصر المهمة التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

وقالت مصادر: إن شوبير لديه العديد من العروض الخارجية ولكن هناك تمسك باستمرار اللاعب في ظل مشاركته أيضا بالتوازي مع محمد الشناوي حيث ينتظر مصطفى شوبير الموسم القادم مشاركات أكثر في ظل تجهيزه ليكون حارس المستقبل.

وبات من المنتظر أن يتم تعديل عقد مصطفى شوبير بما يتناسب مع إمكانيات اللاعب ودوره المهم أيضا داخل الفريق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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