قرار جديد في ملف صفقات الأهلي المونديالية

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك قرارا تم اتخاذه بالقلعة الحمراء يتعلق بالصفقات الصيفية التي تستعد للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية، وهو عدم التعاقد مع أي لاعب على سبيل الإعارة فقط، كما حدث في صفقة حمدي فتحي التي لن تتكرر، كما أكد مصدر داخل النادي.

وأضاف المصدر: نستهدف ضم لاعبين بشكل نهائي لتدعيم صفوف الفريق الموسم القادم ولن نتجه إلى صفقات الإعارة مجددا في المونديال.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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