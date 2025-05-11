الأحد 11 مايو 2025
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع مليكة عقارات وأراض لمشروع بالفيوم

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 103، الصادر في 10 مايو 2025، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 131 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2025.
ونص قرار وزارة التنمية المحلية أن " تﺧت العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2025"
يذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2022، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (38) بتاريخ 22/9/2022، ينص على "اعتبار مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم بمسطح (28 فدانًا، و22 قيراطًا، و6 أسهم) من أعمال المنفعة العامة.


 

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