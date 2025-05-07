الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

الحكومة تقرر العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1446. 

إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من محافظة الشرقية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ومدينة بلبيس، بمُحافظة الشرقية، لصالح المحافظة، لاستخدامها في تنفيذ أنشطة تنموية صناعية وخدمية ولوجيستية، وذلك بما يُحقق أهداف الخطة التنموية للمُحافظة.
 

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قرارات مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء اليوم رئيس الجمهورية عيد الأضحى محافظة الشرقية

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