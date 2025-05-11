وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظي الإسكندرية والقليوبية الاستغلال الأمثل لقطع الأراضي

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الأحد بحضور الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وذلك عبر الفيديو كونفرانس وبمشاركة كل من الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندسة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني وعدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان وصندوق التنمية الحضرية.

شهد الاجتماع استعراض الموقف العام لبعض قطع الأراضي وأصول الدولة والأصول غير المستغلة بنطاق محافظتي الإسكندرية والقليوبية لبحث تعظيم الاستفادة منها والاستغلال الأمثل لها لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية وسكنية تعود بالنفع العام على المواطنين وتعظيم الموارد الذاتية ومدخلات المحافظتين بما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة لاستغلال المزايا التنافسية والنسبية لجميع المحافظات وعلى رأسها محافظة الإسكندرية والقليوبية التى تمتلك فرص تنموية واستثمارية واعدة فى عدد من المجالات ومن بينها التجارية والاستثمارية والسكنية والخدمية والطبية بما يساهم فى تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء المحافظتين وتحقيق عوائد اقتصادية وتنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض المحافظتين بالإضافة إلى توفير فرص عمل.

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