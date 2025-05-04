وكيل تعليم دمياط يهنئ "هاجر متيرد" لفوزها بالمركز الثالث جمهوريًا في مسابقة الطالبة المثالية

هنّأ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالبة هاجر أشرف متيرد، بالصف الأول الثانوي بمدرسة حمزة السنباطي الثانوية التابعة لإدارة السرو التعليمية، بعد حصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالبة المثالية للاتحادات الطلابية بالمرحلة الثانوية.

إشادة بالإنجاز وتمثيل مشرف لمحافظة دمياط

وأشاد وكيل الوزارة بما بذلته الطالبة من جهد متميز أثمر عن هذا الإنجاز الرفيع، الذي يرفع اسم محافظة دمياط عاليًا في المحافل التعليمية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن ما حققته يمثل نموذجًا مشرفًا يُحتذى به بين طلاب المحافظة.

تهنئة للقيادات والمعلمين وأسرة الطالبة

كما وجه "عمارة" التهنئة للدكتورة إيناس عبد الخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية، والأستاذ علاء ناشد، موجه عام التربية الاجتماعية، وإدارة المدرسة والمعلمين وأسرة الطالبة على ما قدموه من دعم وتشجيع ساهم في تحقيق هذا النجاح.

التأكيد على دعم الموهوبين ورعاية الأنشطة

وأكد وكيل الوزارة أن فوز الطالبة هاجر يعد دليلًا على اهتمام مديرية التربية والتعليم بدمياط بالأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين، مضيفًا أن المديرية ستواصل دعم الطلاب المتميزين وتوفير بيئة محفزة لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

إنجاز يُضاف لسجل تعليم دمياط

واختتم "عمارة" تصريحاته بأن هذا التتويج يُعد إضافة جديدة لسجل إنجازات تعليم دمياط، ويبرهن على ما تزخر به المحافظة من طاقات طلابية مبدعة وقادرة على التميز في مختلف المجالات.

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