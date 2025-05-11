الأحد 11 مايو 2025
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رسالة غامضة، رئيس وزراء الهند يتجاهل وقف إطلاق النار مع باكستان

رئيس وزراء الهند
رئيس وزراء الهند يتجاهل قرار وقف إطلاق النار، فيتو

وجه رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، رسالة غامضة للشعب الهندي، في اليوم الأول بعد الإعلان عن وقف الحرب بين باكستان والهند، تجاهل في رسالته التعليق على حالة الحرب بين البلدي النوويتين، أو التعليق على وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.

رسالة غريبة لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي


وجاءت رسالة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الغامضة، التي تحدث فيها عن اليوم الوطني للتكنولوجيا، متجاهلا الحديث عن آخر مستجدات عملية وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وخاصة أن مودي نشر تغريدته بعد ساعات قليلة من اجتماعه مع وزير الدفاع راجناث سينج ورئيس أركان الدفاع أنيل تشوهان وقادة الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة الهندية.    
وقال ناريندرا مودي في أول رسالة له وجهها للشعب الهندي بعد قرار وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان: "أطيب التمنيات في اليوم الوطني للتكنولوجيا! إنه يومٌ نعرب فيه عن فخرنا وامتناننا لعلمائنا، ونتذكر فيه تجارب بوكران عام ١٩٩٨. لقد كانت حدثًا بارزًا في مسيرة نمو أمتنا، وخاصةً في سعينا نحو الاعتماد على الذات".

 

وتابع ناريندرا مودي في رسالته للشعب الهندي "بفضل شعبنا، تبرز الهند كقائد عالمي في مختلف جوانب التكنولوجيا، سواءً في الفضاء، أو الذكاء الاصطناعي، أو الابتكار الرقمي، أو التكنولوجيا الخضراء، وغيرها. نؤكد التزامنا بتمكين الأجيال القادمة من خلال العلم والبحث. عسى أن ترتقي التكنولوجيا بالبشرية، وأن تنعم بلادنا بالأمن، وأن تدفع عجلة النمو المستقبلي"

التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار


يذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عقد، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا مع وزير الدفاع راجناث سينج ورئيس أركان الدفاع أنيل تشوهان وقادة الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة، وسط تقارير تشير إلى استمرار رصد طائرات بدون طيار في جامو وكشمير، رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان أمس السبت، حسب صحيفة إنديان إكسبرس.

إجتماع رئيس وزراء الهند وقادة الجيش اليوم، فيتو
إجتماع رئيس وزراء الهند وقادة الجيش اليوم، فيتو

ومن المتوقع أن تعقد وزارة الدفاع مؤتمرًا صحفيًا حول الوضع في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار، وكانت الهند وباكستان قد أكدتا أمس السبت، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، عقب محادثات، جرت بوساطة أميركية، لإنهاء الصراع بين البلدين.
ويتردد أن الوضع على خط السيطرة مستقر الآن، فمن المفهوم أن الاجتماع استعرض الأحداث حتى الليلة الماضية، وبحث الخطوات اللازمة لتعزيز دفاعات الحدود بشكل أكبر، حسب صحيفة إنديان إكسبرس.
وكانت الهند وباكستان قد أكدتا، أمس السبت، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، عقب محادثات، جرت بوساطة أميركية، لإنهاء الصراع بين البلدين النوويتين.
 

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