الثقافة تختتم فعاليات الملتقى 21 لشباب المحافظات الحدودية بدمياط

اختتمت وزارة الثقافة، اليوم، فعاليات الملتقى الثقافي الحادي والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بمكتبة مصر العامة بدمياط، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي يحمل شعار "يهمنا الإنسان".

معرض فني شامل يوثق إبداعات الشباب في فنون متعددة

شهد الحفل الختامي تفقد الحضور للمعرض الفني الشامل، الذي ضم نتاج 13 ورشة فنية وحرفية، أبدع فيها المشاركون من أبناء المحافظات الحدودية، من خلال أعمال في الأركت، الجلد الطبيعي، الريزن، الريبوسيه، فن الديكوباج، النحت على الصدف، الفيانسيه، الإكسسوارات، وفن الخيامية، بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين.

حنان موسى: مشروع "أهل مصر" أصبح منصة وطنية للدمج الثقافي

أعربت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، عن فخرها بنجاح الملتقى، مؤكدة أن "أهل مصر" لم يعد مجرد مبادرة بل أصبح منصة وطنية فاعلة للدمج الثقافي والاجتماعي. وأضافت أن إقامة الملتقى في دمياط أتاح للشباب التعرف على تراثها الحرفي والثقافي، مما يعزز قيم الانتماء والتواصل الإنساني.

أفلام قصيرة وعروض مسرحية تؤكد رسالة الانتماء الوطني

تضمنت الفعاليات عرض أفلام تسجيلية وثائقية عن ورش الملتقى، منها فيلم "بحلم" نتاج ورشة الرسوم المتحركة، وفيلم فوتوغرافي لورشة التصوير، إضافة إلى عرض بانتومايم بعنوان "طاقة نور"، ومسرحية "هنا.. مصري"، التي قدمها الشباب برسائل وطنية ملهمة.

الملتقى الثقافي الحادي والعشرين لشباب المحافظات الحدودية

تكريم القائمين والمشاركين في ختام احتفالي مميز

واختتم الحفل بتكريم المدربين والإدارات المعاونة والقائمين على تنفيذ الملتقى، الذي استضاف 120 شابًا وفتاة من محافظات: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، إلى جانب القاهرة ودمياط، بهدف دعم الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية.

مشروع "أهل مصر".. جسر وطني لبناء الوعي وتنمية الإنسان

الملتقى يأتي ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، ويمثل إحدى الركائز الأساسية في تنفيذ البرنامج الرئاسي لبناء الوعي الوطني، ودعم الهوية المصرية عبر تمكين شباب المحافظات الحدودية ثقافيًا وفنيًا.

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