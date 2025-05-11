الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

المستشار شعبان الشامى
المستشار شعبان الشامى
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توفي اليوم الأحد، المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 72 عامًا.

ويُعد المستشار الراحل أحد أعلام السلطة القضائية في مصر، حيث تولى رئاسة العديد من القضايا الهامة في محكمة الجنايات، وتميز بتاريخه القضائي الحافل بالحزم والنزاهة والانضباط.

وُلد المستشار شعبان عبد الرحمن محمد الشامي عام 1953، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1975 بتقدير جيد جدًا. بدأ مسيرته المهنية بتعيينه معاونًا للنيابة العامة عام 1976، ثم رُقي إلى رئيس نيابة عام 1981، وتدرج بعدها في العديد من المواقع القضائية.

تنقل المستشار الراحل بين النيابة العامة والمحاكم الابتدائية والاستئنافية، كما تولى رئاسة نيابة شمال القاهرة، ثم عُين مستشارًا بمحكمة الاستئناف، وصولًا إلى عمله في محكمة جنايات القاهرة منذ عام 2002، حيث أدار عددًا من أبرز المحاكمات في تاريخ القضاء المصري الحديث.

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