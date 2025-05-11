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محافظات

المؤبد لاستورجي بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في شبرا الخيمة

محكمة شبرا الخيمة،
محكمة شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لاستروجى لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية 

أحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد ق ق ق" ٣٤ سنة - استروجي- في الجناية رقم ١٢٩٣٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الخصوص المقيدة برقم ۲۸۷۷ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠ قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (سكين).

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