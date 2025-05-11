ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ضد أرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي، تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 5 مباريات علي رأسهم ليفربول ضد أرسنال.

وتوج ليفربول رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي قبل أكثر من جولة، فيما تحدد مثلث الهبوط بهبوط إبسويتش تاون، ليستر سيتي، ساوثهامتون إلى التشامبيونشيب.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 82 نقطة

2- آرسنال 67 نقطة

3- مانشستر سيتي 65 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد 63 نقطة

5- تشيلسي 63 نقطة

6- أستون فيلا 63 نقطة

7- نوتينغهام فورست 61 نقطة

8- برينتفورد 55 نقطة

9- برايتون 55 نقطة

10- بورنموث 53 نقطة

11- فولهام 51 نقطة

12- كريستال بالاس 46 نقطة

13- إيفرتون 42 نقطة

14- وولفرهامبتون 41 نقطة

15- مانشستر يونايتد 39 نقطة

16- توتنهام هوتسبير 38 نقطة

17- وست هام يونايتد 37 نقطة

18- إبسويتش تاون 22 نقطة

19- ليستر سيتي 21 نقطة

20- ساوثهامتون 12 نقطة

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

واشتعلت المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل الجولات الثلاثة المتبقية من البريميرليج.

ومن المقرر أن يتأهل أول 5 فرق من الدوري الإنجليزي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد بالاضافة لفريق سادس بين مانشستر يونايتد أو توتنهام بعد وصولهما لنهائي الدوري الأوروبي 2025.

مواعيد مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز



فولهام 1-3 إيفرتون (انتهت)

ساوثهامبتون 0-0 مانشستر سيتي (انتهت)

إيبسويتش تاون 0-1 برينتفورد (انتهت)

وولفرهامبتون 0-2 برايتون (انتهت)

بورنموث 0-1 أستون فيلا (انتهت)

الأحد 11 مايو 2025

نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي - 2 ظهرًا

مانشستر يونايتد ضد وست هام - 4:15 مساءً

توتنهام ضد كريستال بالاس - 4:15 مساءً

نوتنجهام فوست ضد ليستر سيتي - 4:15 مساءً

ليفربول ضد أرسنال - 6:30 مساءً

وعلى صعيد متصل زادت حصة البريميرليج إلى 6 فرق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد وصول توتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين إلى نهائي الدوري الأوروبي 2025.

وينضم الفائز بلقب المسابقة القارية الرديفة إلى ركب المتأهلين إلى "تشامبيونز ليج" في الموسم الجديد لتضمن 6 أندية إنجليزية الظهور في النسخة الجديدة من دوري الأبطال رسميًّا.

وضرب توتنهام موعدًا مع مانشستر يونايتد في نهائي إنجليزي خالص يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في بيلباو.

وحسم توتنهام تأهله إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بسهولة عقب فوزه على مضيفه بودو جليمت النروجي 2-0 في إياب نصف النهائي الخميس، معززا أفضليته في مجموع المباراتين إلى 5-1.

ويدين النادي اللندني بفوزه إلى دومينيك سولانكي (63) وبيدرو بورو (69).

مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على أتلتيك بلباو برباعية مقابل هدف في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكرر مانشستر يونايتد بقيادة روبن أموريم، فوزه على أتلتيك بلباو، بقيادة إرنستو فالفيردي، بـ 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب "أولرد ترافورد".

وفاز يونايتد بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب "سان ماميس".

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