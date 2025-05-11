خبير بشئون التيارات الإسلامية يكشف مخطط تنظيم القاعدة لاستثمار صراع الهند وباكستان للعودة للمشهد

كشف الدكتور هشام النجار، الباحث في شئون التيارات الاسلامية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، أن فرع تنظيم القاعدة في جنوب آسيا وشبه القارة الهندية يسعى لفرض نفسه كطرف ينبغي على صناع القرار وقادة الأجهزة في باكستان تطوير دعمه بالنظر إلى ما يمكنه عمله من فوضى واضطرابات بالداخل الهندي، وهو ما يخفف الضغط على إسلام آباد غير المُهيأة لخوض صراع عسكري طويل مع جارتها القوية.



وعي تنظيم القاعدة بأهمية لحظة اشتعال الصراع

وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن البيان يعكس وعي تنظيم القاعدة بأهمية لحظة اشتعال الصراع، واضعًا هدف التحول إلى رقم كبير ومهم بمنطقة إستراتيجية، خاصة مع نقص الأسلحة والعتاد لدى الجانب الباكستاني، علاوة على كارثية الخيار النووي واستبعاد اللجوء إليه إلا إذا تعرضت البلاد إلى خطر وجودي.

وتابع أن التنظيم يُراهن على أن يكون التعويل عليه وعلى قيامه بعمليات إرهابية ضد الهند خلال المرحلة المُقبلة، بديلًا مُريحًا وغير مُكْلِف للجيش والأجهزة الباكستانية، ولم يرسل التنظيم من بين سطور بيانه فقط رسائل ضمنية للجيش الباكستاني، تلمح إلى أنه في صفه ويسانده ومستعد لتطوير نشاطه بالعمق الهندي، إنما بعث بإشارات لقطاعات عريضة من مسلمي الهند.



تثوير مسلمي الهند من منطلق ديني وطائفي واستغلال الضربة الهندية لباكستان

وواصل حديثه قائلا: يهدف فرع القاعدة في شبه القارة الهندية إلى تثوير مسلمي الهند من منطلق ديني وطائفي واستغلال الضربة الهندية لباكستان التي أتت في أعقاب هجوم بلدة بهلغام الإرهابي، لإعلان لحظة التمرد التي طال انتظارها ضد الهند (الهندوسية والعلمانية التي تحارب الإسلام وتضطهد الأقلية المسلمة).

وأوضح أن القاعدة في شبه القارة الهندية وهو أحد أكثر الفروع ديناميكية وتصميمًا لتنظيم القاعدة العابر للحدود، يخطط لأن تكون لحظة الانزلاق للصراع في أعقاب الاشتباك العسكري الأخير هي الجالبة لما أطلق عليه مرارًا وتكرارًا (غزوة الهند)؛ حيث طالما دفع باتجاه حشد مسلمي الهند لتبني قناعاته وانتظار الفرصة المواتية للانقضاض من الداخل وتحقيق الانتصار النهائي للمسلمين في الهند.

وتابع إنه سبق واستغل التنظيم فترات أقل في منسوب الشحن والتوتر بين البلدين بهدف تأجيج شعور المسلمين الهنود بالاضطهاد وتوفير الأرضية العريضة للاستقطاب والتجنيد تحت وطأة آلته الدعائية التي يديرها باحترافية.

وتابع: لا يريد فرع القاعدة تفويت فرصة اندلاع الصراع الخشن بين الجارتين اللدودتين للمسك بدفة التوجيه الجماهيري داخل الأوساط الإسلامية في الهند، للبدء في تنفيذ مخطط طالما داعب خيال منظري وقادة التنظيم، والمتعلق بطموح تصعيد نفسه وطرح اسمه كمدافع رئيسي عن الإسلام والمسلمين، الذين لا يناضلون فحسب لإزاحة مظاهر الاضطهاد ضدهم، إنما للانتصار لـ (باكستان المسلمة)، ضد (الهند الهندوسية).

ويحاول التنظيم خلال هذه المرحلة الحرجة تعظيم حضوره وأدواره عبر العودة بالصراع إلى أصوله الأيديولوجية بهدف تجنيد العدد الأكبر من المسلمين العاديين في الهند ودفعهم إلى الاشتباك مع العديد من الحركات المتطرفة في مواجهة تطرف مضاد.

ويراهن القاعدة وجماعات راديكالية أخرى خطيرة على أن ولادة دولة الهند الحديثة كانت وسط أعمال عنف واسعة بين المسلمين والهندوس جرى خلالها اقتلاع سبعة ملايين شخص من ديارهم في سياق أكبر هجرة جماعية في التاريخ الحديث، ما أدى إلى تقسيم الهند إلى باكستان المسلمة والهند ذات الأغلبية الهندوسية.

يتضمن هذا الاستدعاء التاريخي واحدة من أخطر محفزات الأدلجة والإنضواء داخل تيار الإسلام السياسي في العالم، وهو ما يعني مخاطبة فرع القاعدة لمختلف أجنحة السلفية الجهادية بالمنطقة، على ضوء نهلها من معين واحد متمثلًا في أبو الإسلام السياسي وهو أبو الأعلى المودودي.

وتتأسس سردية التنظيمات الجهادية النشطة بالإقليم على معارضة أبو الأعلى المودودي تقسيم الهند داعيًا لاستعادتها إلى حظيرة الإسلام، ومعتبرًا أن هجرة الإسلاميين إلى باكستان كان فشلًا ذريعًا أدى إلى نهاية تيار الإسلام السياسي في الهند، وهو ما جعل الصراع الهندي الباكستاني عنصرًا رئيسًا في منهجيتها ودعايتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.