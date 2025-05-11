الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

خارجية باكستان: إسلام آباد ملتزمة بالتنفيذ الدقيق لوقف إطلاق النار مع الهند

باكستان،فيتو
باكستان،فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، أن إسلام آباد ملتزمة بالتنفيذ الدقيق لوقف إطلاق النار مع الهند.

كما أوضحت أن القوات الباكستانية تتعامل بمسؤولية وضبط النفس رغم انتهاكات الهند في بعض المناطق، مشددة علي ضرورة معالجة أي مشكلات تعوق تنفيذ وقف إطلاق النار عبر التواصل على المستويات المناسبة.

وقبل وقت سابق قال  رئيس الوزراء الباكستاني،  شهباز شريف: انتصرنا على العدو وجيشنا رد بكل قوة على "العدوان الهندي" وبطريقة مهنية عالية.

رئيس الوزراء الباكستاني: انتصرنا على العدو وجيشنا رد بكل قوة على العدوان الهندي

وأضاف شهباز شريف أن  كل ما فعله الجيش الهندي كان مشينا وأوضحنا لنيودلهي أنه لا بد من الجلوس إلى طاولة المفاوضات وقررنا الرد على الهند بالأسلوب نفسه ولكن بطريقة أفضل.

وتابع:  الهند "قتلت مواطنين أبرياء" والجيش حافظ على الوطن ومقدراته والهند شنت علينا حربا لا مبرر لها.
 

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني، رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد القوات البرية وقائدي سلاح الجو والبحرية.

 

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