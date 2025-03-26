الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران تنفي وجود عناصر من القاعدة على أراضيها

ايرواني، فيتو
ايرواني، فيتو

وجه أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، رسالة رسمية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تنفي وجود عناصر من تنظيم القاعدة على الأراضي الإيرانية.

وجاءت الرسالة الإيرانية ردًا على تقرير فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة حول وجود أعضاء من القاعدة في إيران، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومغرضة وتفتقر إلى أي دليل موثوق.

 

ووصف إيرواني في رسالته هذه الاتهامات بأنها محض ادعاءات سياسية لم تستند إلى أي حقائق ملموسة أو أدلة موثوقة، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم مبنية على معلومات خاطئة من دولة معينة.

وأشار إيرواني إلى أن "إيران لطالما كانت في طليعة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم القاعدة وداعش، وأنها كانت ضحية رئيسة للإرهاب المدعوم من بعض الدول".

كما رفض إيرواني الادعاءات التي تربط إيران بأنشطة القاعدة في سوريا، ولبنان، وأفغانستان، واليمن، مشيرًا إلى أن الحوثيين والقاعدة كانا في صراع مباشر في اليمن؛ مما يجعل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

 

ودعا المندوب الإيراني الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التركيز على التهديدات الحقيقية للأمن الإقليمي والدولي، مطالبًا اللجنة المعنية بالعقوبات في مجلس الأمن بتجنب التحيز السياسي والتعامل مع قضايا الأمن العالمي بموضوعية.

وأكد السفير الإيراني في رسالته التزام إيران بالتعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب، مطالبًا بضرورة تبادل معلومات أمنية فعّالة في إطار منظمات مثل منظمة شنغهاي للتعاون.

واستبعدت وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفغانستان من أحدث تقرير سنوي لها حول التهديدات الإرهابية للأمن القومي، الذي صدر الثلاثاء، على الرغم من وجود أدلة موثقة على وجود تنظيمي داعش والقاعدة في الدولة الخاضعة لسيطرة طالبان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاراضي الايرانية الأمين العام للأمم المتحدة الحوثى تنظيم القاعدة داعش إيران سوريا منظمة شنغهاي للتعاون وكالة الاستخبارات الوطنية سوريا ولبنان

مواد متعلقة

قدرات الصين ونووي إيران وخبرات روسيا، تقرير وكالات المخابرات الأمريكية يكشف أسرار العالم

منتخب إيران يتعادل مع أوزبكستان 2/2 ويتأهل رسميا لكأس العالم 2026

مبعوث ترامب: إيران بلد صغير بالمقارنة معنا إذا استعملنا القوة معهم سيكون سيئا جدا لهم

الأكثر قراءة

تحسبا لكارثة قادمة، الاتحاد الأوروبي يطالب المواطنين بتخزين سلع ومياه تكفى لمدة ثلاثة أيام

حقيقة خلاف أشرف صبحي وحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون

أسطورة ليفربول ينصح إدارة ناديه بشأن محمد صلاح: سيسبب الفوضى والخراب للخصوم

مدبولي: زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام

فقه المرأة، مدى حرمة صيام الحائض والنفساء بالدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية

بعد تطبيق التجربة في بورسعيد، مدبولي يكشف مصير الدعم النقدي والكارت الموحد

من محمد علي باشا إلى البرهان، حكاية القصر الجمهوري في السودان (فيديو)

مدبولي: أثر سعر الصرف مستمر معنا، وهذه خطتنا بشأن الدين الخارجي

منوعات

المزيد

دراسة تحذر من خطر يعرقل أحلام البشر في الوصول للمريخ

ساحة للإفطار الجماعي تجمع الصائمين في إسطنبول (صور)

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعد بن معاذ، شيَّعه 70 ألف ملك

فقه المرأة، مدى حرمة صيام الحائض والنفساء بالدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية

مع الزاهدين.. الجنيد البغدادي إمام المدرسة الصوفية السنية

المزيد
الجريدة الرسمية