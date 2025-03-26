إيران تنفي وجود عناصر من القاعدة على أراضيها

وجه أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، رسالة رسمية إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تنفي وجود عناصر من تنظيم القاعدة على الأراضي الإيرانية.

وجاءت الرسالة الإيرانية ردًا على تقرير فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة حول وجود أعضاء من القاعدة في إيران، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومغرضة وتفتقر إلى أي دليل موثوق.

ووصف إيرواني في رسالته هذه الاتهامات بأنها محض ادعاءات سياسية لم تستند إلى أي حقائق ملموسة أو أدلة موثوقة، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم مبنية على معلومات خاطئة من دولة معينة.

وأشار إيرواني إلى أن "إيران لطالما كانت في طليعة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم القاعدة وداعش، وأنها كانت ضحية رئيسة للإرهاب المدعوم من بعض الدول".

كما رفض إيرواني الادعاءات التي تربط إيران بأنشطة القاعدة في سوريا، ولبنان، وأفغانستان، واليمن، مشيرًا إلى أن الحوثيين والقاعدة كانا في صراع مباشر في اليمن؛ مما يجعل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

ودعا المندوب الإيراني الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التركيز على التهديدات الحقيقية للأمن الإقليمي والدولي، مطالبًا اللجنة المعنية بالعقوبات في مجلس الأمن بتجنب التحيز السياسي والتعامل مع قضايا الأمن العالمي بموضوعية.

وأكد السفير الإيراني في رسالته التزام إيران بالتعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الإرهاب، مطالبًا بضرورة تبادل معلومات أمنية فعّالة في إطار منظمات مثل منظمة شنغهاي للتعاون.

واستبعدت وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفغانستان من أحدث تقرير سنوي لها حول التهديدات الإرهابية للأمن القومي، الذي صدر الثلاثاء، على الرغم من وجود أدلة موثقة على وجود تنظيمي داعش والقاعدة في الدولة الخاضعة لسيطرة طالبان.

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