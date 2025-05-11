بعد تدهور حالته الصحية، من هو الأديب صنع الله إبراهيم؟

تصدر اسم الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم قوائم “التريند” في الأيام الماضية بسبب تدهور الحالة الصحية للروائي، ومنشادات الكثيرة لسرعة التدخل وإنقاذه بعد أن أصيب بنزيف في المعدة وكسر في الحوض والذي يتطلب عملية جراحية لتركيب مفصل.

ويعد الروائي صنع الله إبراهيم من رواد وعلامات الأدب في المصري، والذي تميزت أعماله بالطابع السياسي والتي دائمًا تتشابك تاريخ مصر السياسي، حيث يعد صنع الله من الكتاب المثيرين للجدل سواء بكتاباته أو مواقفه على الساحة الأدبية.

أهم 5 روايات لصنع الله إبراهيم

وتعد أفضل طريقة للتعرف على الروائي الكبير هي بإلقاء نظرة على أعماله الأدبية التي تعد علامات في تاريخ الأدب المصري، ونستعرض أهم 5 روايات للأديب:

رواية اللجنة

تم نشر رواية اللجنة لأول مرة في عام 1981م، وتدور أحداثها حول كيان غامض ومُتحكم يتألف من مجموعة من الأشخاص النافذين يطلق عليه المؤلف اسم “اللجنة”، وتعد هذه الرواية من أبرز روايات صنع الله إبراهيم ليس فقط لبراعته الأدبية والفكرية فيها وإنما كذلك لموقفه الشجاع خلال رفض جائزة الرواية العربية من ملتقى القاهرة والإبداع الروائي في عام 2003م.

فقال الكاتب على خشبة المسرح أثناء رفض الجائزة: “في الوقت اللي ما فيش فيه أمة لا حاضر لها ولا مستقبل، وفي الوقت اللي فيه إسرائيل بتجهز على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وسفيرها آمن في مصر، وفي الوقت اللي موجود فيه السفير الأميركي في القاهرة ويحتل حيا بالكامل وينتشر جنوده في كل شبر من الوطن، وفي الوقت اللي بتتفرج فيه الحكومات العربية على المجازر التي تحدث في العراق وفلسطين ولا تصنع حيالها شيئا، أرفض قبول هذه الجائزة لأنها صادرة عن حكومة غير قادرة على منحها.”

رواية بيروت بيروت

أتت هذه الرواية بعد ان السافر الكاتب المصري صنع الله إبراهيم إلى بيروت للبحث عن ناشر لكتابه، ولكنه يفاجأ بنسفِ مقر الدار أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، وسفَرِ مالكها إلى الخارج ويبدأ في كتابة نصوصِ فيلمٍ وثائقي عن الحرب يرسم من خلاله صورةً حية لبيروت؛ المدينةِ العربية التي حملَت الحب والحرب في رَحِمها، فجمعَت بين الحياة والموت، وتطرح لأول مرة في عام 1984م تحت عنوان “بيروت بيروت”

سيرته الذاتية مذكرات سجن الواحات

سُجن صنع الله إبراهيم لأكثر من خمس سنوات من 1959 إلى 1964م، ليصدر بعد ذلك سيرته الذاتية التي تروي لمحات من حياة الروائي الكبير من طفولته ومراحل تكوين شخصيته إلى المرحلةِ الجامعة، وبداية انخراطه في العمل الثوري، وخروجِه في المظاهرات، وبدايةِ تشكيل وعيه السياسي، ثم ينتقل إلى تجرِبته في سجن الواحات أثناء الحِقبة الناصرية، حيث التقى بالكثير من أعلام الفكر والأدب، مؤكدًا في كتابه أنها كانت فترة مهمة للتأمل والتفكير.

رواية وردة

يتحدث صنع الله إبراهيم من خلال رواية وردة عن الدور النضالي للمرأة العربية، كما يتطرق إلى إلقاء الضوء على ثورة جبل ظفار المدعومة من الثورة اليمنية في الستينيات ضد السلطنة العمانية، ويأتي ذلك من خلال صحفي مصري يسافر إلى مسقط أوائل التسعينيات للبحث عن صديقه العماني الذي كان يدرسان معه في القاهرة في الستينيات، ولكنه لا يجدهما بل يعثر على مذكرات أخته، وأصدرت رواية وردة لأول مرة في عام 2000.

رواية 1970

تعد هذه آخر رواية للروائي الكبير صنع الله إبراهيم والتي أصدرها عام 2020، والتي جمع فيها الكاتب بين السرد الروائي والأرشيف التاريخي للكثير من الأخبار التي تَناولَتها الصحف في عام 1970م، وهو العام الذي تُوفي فيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

فسرد صنع الله الكثير من الأحداث على مدار أيام عامِ 1970م سواء السياسيّ في شأن الصراع العربي الإسرائيلي، أو إعلانات تجارية، أو دعاية فنية، وبالتوازي كان الراوي يخاطب جمال عبد الناصر، ويضع التجرِبة الناصرية في الميزان عبر حوارٍ يمتد طوال الرواية وينتهي في التاسع والعشرين من سبتمبر يومِ وفاة جمال عبد الناصر ومشهد يوم الرحيل.

صنع الله إبراهيم

وعرف صنع الله بكونه يميل إلى الأفكار اليسارية، واشتهر بمواقفه الجريئة تجاه الأنظمة والسياسات الحاكمة بداية من جمال عبد الناصر الذي سجنه 5 سنوات واستمرت المواقف مرورًا بالسادات الذي أطلق له رواية “اللجنة ” التي نُشرت خلال عام 1981 والذي هاجم فيها السادات بشكل ساخر وانتقدت سياسة الانفتاح فى عهد السادات، وصولا إلى فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، فكان من أبرز الأدباء معارضةً لسياسات الدولة المصرية، وظهر ذلك جليا حين رفض إستلام جائزة الرواية العربية عام 2003م التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة وتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه بسبب اختلافه مع النظام.

تشمل قائمة روايات صنع الله إبراهيم 16 رواية، وهى إنسان السد العالي، نجمة أغسطس، اللجنة، بيروت بيروت، يوميات الواحات، ذات، شرف، وردة، أمريكانلي، التلصص، العمامة والقبعة، القانون الفرنسي، الجليد، نجمة، برلين 69، وغيرها.

ومن القصص القصيرة الذي قدمها للمكتبة الأدبية العربية نجد "قصة تلك الرائحة"، "الثعبان"، “أرسين لوبين”، “أبيض وأزرق”.

كما قدم صنع الله ابراهيم عددا من قصص الأطفال المتميزة أبرزها؛ رحلة السندباد الثامنة، يوم عادت الملكية القديمة، عندما جلست العنكبوت تنتظر، الدلفين يأتي عند الغروب، اليرقات في دائرة مستمرة، وقصة الحياة والموت في بحر ملون.

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