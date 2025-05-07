احتلت روايته المركز الثالث بقائمة الأفضل عربيا، ومضات من مسيرة صنع الله إبراهيم

يعيش الكاتب المصري الكبير صنع الله إبراهيم ، صاحب الـ88 عاما، أيام صعبة عقب نقله إلى مستشفى معهد ناصر إثر مروره بوعكة صحية، الأمر الذي جعل عددا من زملائه بالوسط الأدبي وعلى رأسهم إبراهيم عبد المجيد يطالب بتدخل الدولة لسرعة تلقي “صنع الله” العلاج بشكل جيد وعلى نفقتها.

ومضات من مسيرة صنع الله إبراهيم

ويعتبر “صنع الله إبراهيم” من أهم الأسماء الأدبية بالمجتمع، فله العديد من الإصدارات التي تتنوع ما بين الرواية والقصة القصيرة وقصص الأطفال التي حصلت معظمها على ثناء نقدي ونجاح كبير بالأوساط الأدبية والشعبية، فـ بقلمه كُتبت رواية “شرف” التي جاءت كأفضل ثالث رواية عربية بقائمة أفضل 100 رواية عربية.

وعرف صنع الله بكونه يميل إلى الأفكار اليسارية، واشتهر بمواقفه الجريئة تجاه الأنظمة والسياسات الحاكمة بداية من جمال عبد الناصر الذي سجنه 5 سنوات واستمرت المواقف مرورًا بالسادات الذي أطلق له رواية “اللجنة ” التي نُشرت خلال عام 1981 والذي هاجم فيها السادات بشكل ساخر وانتقدت سياسة الانفتاح فى عهد السادات، وصولا إلى فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، فكان من أبرز الأدباء معارضةً لسياسات الدولة المصرية، وظهر ذلك جليا حين رفض إستلام جائزة الرواية العربية عام 2003م التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة وتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه بسبب اختلافه مع النظام.





تشمل قائمة روايات صنع الله إبراهيم 16 رواية، وهى إنسان السد العالي، نجمة أغسطس، اللجنة، بيروت بيروت، يوميات الواحات، ذات، شرف، وردة، أمريكانلي، التلصص، العمامة والقبعة، القانون الفرنسي، الجليد، نجمة، برلين 69، وغيرها.



ومن القصص القصيرة الذي قدمها للمكتبة الأدبية العربية نجد "قصة تلك الرائحة"، "الثعبان"، “أرسين لوبين”، “أبيض وأزرق”.

كما قدم صنع الله ابراهيم عددا من قصص الأطفال المتميزة أبرزها؛ رحلة السندباد الثامنة، يوم عادت الملكية القديمة، عندما جلست العنكبوت تنتظر، الدلفين يأتي عند الغروب، اليرقات في دائرة مستمرة، وقصة الحياة والموت في بحر ملون.

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