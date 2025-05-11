وكيل التعليم بالدقهلية يناقش التوسع في تدريس اللغات الثانية (صور)

استضاف اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية دعاء علي رئيس قسم اللغات الأجنبية الثانية بالإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة، نجلاء زكريا مستشار اللغات الأجنبية غير الإنجليزية والفرنسية بالوزارة، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية تعليم الدقهلية، الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، حسناء صادق مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بنوعيها، حازم مرزوق موجه عام اللغة الألمانية بالمديرية.



الإدارة المركزية لتطوير المناهج في ضيافة تعليم الدقهلية

وتناول اللقاء التوسع في تدريس اللغة الألمانية ودراسة إمكانية إدخال اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية ضمن اللغات الثانية الأخرى.

جدير بالذكر أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون في هذا المجال بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجانب الصيني ممثلًا في السفارة الصينية بجمهورية مصر العربية.

إدخال لغات ثانية جديدة لمنظومة المناهج المعتمدة

وقد أشار الرشيدي إلى أهمية إدخال لغات ثانية جديدة لمنظومة المناهج المعتمدة من الوزارة وذلك طبقًا لما يتطلبه سوق العمل ولما تشهده مصر من شراكة وتطور كبير في العلاقات الثقافية والدبلوماسية والتجارية مع الصين.

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