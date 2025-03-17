نقل الروائي صنع الله إبراهيم إلى المستشفى

تعرض الروائي الكبير صنع الله إبراهيم لأزمة صحية، أسعف على إثرها إلى عناية مستشفي المقاولون العرب بالقاهرة؛ لتلقي العلاج اللازم.

صنع الله إبراهيم روائي بارز، ولد عام 1937. تتشابك أعماله الأدبية مع سيرته من جهة، ومع تاريخ مصر السياسي من جهة أخرى. من أشهر روايات صنع الله إبراهيم: رواية "اللجنة" التي نشرت عام 1981، وهي هجاء ساخر لسياسة الانفتاح التي أنتُهجت في عهد السادات. صوّر صنع الله إبراهيم أيضًا الحرب الأهلية اللبنانية في روايته "بيروت بيروت" الصادرة سنة 1984، كما اختيرت روايته “شرف” كثالث أفضل رواية عربية حسب تصنيف اتحاد الكتاب العرب.

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