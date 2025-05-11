استلام 108 آلاف طن من خلال 37 مركز تجميع بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة - أن المحافظة، باعتبارها من كبرى المحافظات الزراعية، تشهد انتظامًا ملحوظًا في أعمال التوريد، مشيدة بالتنسيق الفعّال بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لإنجاح المنظومة وتحقيق الأهداف، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، تواصل محافظة البحيرة أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم حصاد 2025، وسط متابعة ميدانية دقيقة وتنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية.

إجمالي مساحة مزروعة تُقدّر بنحو 307 آلاف فدان

وقد بلغ إجمالي الكميات الموردة حتى صباح اليوم الأحد 11 مايو 2025 نحو 108598 طنًا من القمح المحلي بمحافظة البحيرة، من إجمالي مساحة مزروعة تُقدّر بنحو 307 آلاف فدان. وتم استلام هذه الكميات من خلال 37 مركز تجميع موزعة على جميع مراكز المحافظة، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 496 ألف طن.

الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية والتخزينية السليمة

وشددت محافظ البحيرة على أهمية تكثيف المرور الميداني اليومي على مواقع الاستلام، والصوامع، والشون، لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية والتخزينية السليمة، والحفاظ على جودة المحصول بما يحقق المستهدفات المنشودة.

كما أكدت محافظ البحيرة، التزامها الكامل بدعم الفلاح المصري، وتوفير كافة السبل لإنجاح موسم التوريد، وذلك في إطار رؤية الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتهيب محافظة البحيرة بالمزارعين سرعة توريد كميات القمح المحلي إلى أقرب نقطة تجميع أو صومعة، مؤكدة استمرار تقديم الدعم الكامل وتيسير الإجراءات، حفاظًا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.

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