الأحد 11 مايو 2025
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محافظات

إزالة 27 حالة تعد بالبناء المخالف في البحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، على ضرورة التعامل الفوري والحاسم في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك مخالفات البناء، ضمن الموجة الـ 26 والتي ٱنطلقت أمس السبت الموافق 10 مايو وتستمر حتى 30 مايو الجاري.

الاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الرقعة الزراعية

وشددت محافظ البحيرة على أن الدولة ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الرقعة الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة 

وشهدت مدن ومراكز البحيرة عددًا من الحملات المكثفة، أسفرت عن إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 2822 مترا مربعا.

تنفيذ المستهدف من الإزالات وفق الجداول الزمنية المحددة

كما أكدت محافظ البحيرة على أهمية التنسيق الكامل بين جهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لضمان تنفيذ المستهدف من الإزالات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ حملات شاملة للقضاء على كافة صور التعدي، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للانضباط وسيادة القانون.

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البحيرة ازالة الدكتورة جاكلين عازر الموجة الـ 26 مخالفات البناء

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